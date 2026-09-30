San Luis tendrá un miércoles inestable con 22 grados y ráfagas de hasta 60 km/h

San Luis transitará este miércoles una jornada inestable, con temperaturas templadas, cielo cargado de nubes y chances de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) pronosticó una mínima promedio de 10°C y una máxima de 22°C, en un día que mostrará una leve recuperación térmica pero mantendrá condiciones variables.

Durante las primeras horas, el cielo se presentará mayormente nublado. Con el avance de la jornada podría disminuir parcialmente la cobertura, aunque continuará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, principalmente sobre sectores del centro y norte provincial.

El viento será otro de los protagonistas.

Predominará del sector este y sureste, con intensidad entre leve y regular. Desde el mediodía se espera un aumento en la velocidad y las ráfagas podrían alcanzar alrededor de 60 kilómetros por hora en las regiones central y noroeste hacia el final del día.

El escenario obliga a prestar atención especialmente durante la tarde y la noche, cuando podrían combinarse períodos de inestabilidad con ráfagas de mayor intensidad.

Cómo seguirá el tiempo

Para el jueves 1° de octubre, la REM prevé poco cambio en las temperaturas. El cielo continuará entre parcial y mayormente nublado, con una mínima cercana a los 9°C y una máxima promedio nuevamente alrededor de los 22°C.

El cambio más evidente comenzaría el viernes.

Ese día se espera un ascenso de la temperatura, con máximas cercanas a los 26°C, cielo con menos nubosidad y viento del sector norte que volvería a ganar intensidad en las regiones centro y norte de San Luis.

Así, el cierre de septiembre llegará sin frío intenso pero con tiempo cambiante: nubes, posibilidad de tormentas y viento dominarán este miércoles antes de que el calor vuelva a ganar terreno hacia el final de la semana.