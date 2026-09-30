A dos años de la muerte de Mauro Testa La Rosa, 11 personas serán indagadas por la Justicia Federal

A más de dos años de la muerte del capitán Mauro Testa La Rosa, la investigación por el accidente aéreo ocurrido en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds ingresó en una nueva etapa: la Justicia Federal de Villa Mercedes citó a 11 personas a declaración indagatoria por una serie de delitos que incluyen homicidio culposo, encubrimiento, falsificación y adulteración de documentación pública.

Las indagatorias comenzarán el 14 de octubre y se extenderán, al menos, durante una semana. Los nombres de las personas citadas no fueron difundidos, aunque se informó que pertenecen a escalafones inferiores de la V Brigada Aérea y tienen residencia en Villa Mercedes.

El abogado de la familia del piloto, Bautista Rivadera, sostuvo que el avance judicial permitirá comenzar a determinar si existió una cadena de responsabilidades que exceda a quienes tuvieron una intervención directa en la aeronave.

La investigación apunta a las condiciones del vuelo

Testa La Rosa murió el 15 de julio de 2024, cuando el A-4AR Fightinghawk que piloteaba se precipitó a pocos metros de la pista de la V Brigada Aérea, durante una fase de adiestramiento nocturno.

Según la reconstrucción presentada por la querella a partir de los peritajes, la aeronave alcanzó unos 100 metros de altura y luego comenzó a perder empuje como consecuencia del desprendimiento progresivo de distintos elementos, entre ellos el tubo de escape.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que, según la querella, las pericias descartaron una impericia por parte del piloto.

Rivadera explicó que, ante la emergencia, Testa La Rosa recibió desde la torre la orden de eyectarse y realizó previamente una maniobra denominada “Clim”, destinada a ganar altura y estabilizar la aeronave para hacer más segura la eyección.

El dato que puso el foco en el mantenimiento del avión

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el abogado, el avión llevaba más de 7.000 libras de combustible cuando se produjo la caída y posterior explosión.

El piloto logró eyectarse, pero el fuego alcanzó el paracaídas durante el descenso. Según la explicación de Rivadera, el paracaídas se consumió y Testa La Rosa cayó desde una altura superior a los 70 metros. El fallecimiento se produjo por politraumatismos y la exposición al fuego.

La querella sostiene que estos elementos obligan a investigar las condiciones en las que la aeronave fue puesta en servicio y las decisiones adoptadas antes del vuelo.

También investigan la documentación

Uno de los aspectos que la Justicia deberá determinar es qué ocurrió con la documentación de la aeronave después del accidente.

Rivadera señaló que, además de las cuestiones vinculadas con el mantenimiento y la operación del avión, se investiga una posible adulteración del libro de la aeronave y otras irregularidades documentales.

Durante estos dos años fueron analizados el informe de la Junta de Investigación, resoluciones del Estado Mayor, entrevistas a personas vinculadas con la elaboración de esos informes y peritajes sobre distintos aspectos técnicos del accidente.

Una etapa clave para determinar responsabilidades

El llamado a indagatoria constituye un paso relevante en la investigación, pero no implica que las 11 personas sean culpables. Cada una tendrá la posibilidad de declarar y ejercer su defensa, y luego será la Justicia la que deberá determinar su situación procesal.

Para la familia de Testa La Rosa, la nueva etapa busca establecer qué ocurrió antes, durante y después del accidente y determinar hasta dónde podría extenderse la eventual cadena de responsabilidades.

La querella también planteó que el caso podría sentar un precedente sobre la seguridad operacional dentro de la Fuerza Aérea, con el objetivo de evitar que otros pilotos vuelen en condiciones que puedan poner en riesgo sus vidas.