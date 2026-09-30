Argentina volverá a exportar carne a Japón después de 20 años y recupera un mercado clave

Después de dos décadas, Argentina volverá a exportar carne vacuna a Japón. El Gobierno anunció este miércoles la apertura del mercado japonés para los cortes provenientes de zonas argentinas declaradas libres de fiebre aftosa con vacunación, tras un proceso de negociaciones iniciado en 2024.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el acuerdo alcanzado con las autoridades japonesas y señaló que se establecieron los requisitos sanitarios necesarios para habilitar el ingreso de la carne bovina argentina.

Japón representa un mercado de gran importancia para la industria cárnica mundial. Según los datos difundidos por el Gobierno, el país asiático importa anualmente carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones.

Un acuerdo sanitario después de 20 años

La reapertura fue posible luego de que Argentina y Japón acordaran las condiciones sanitarias para el ingreso de carne procedente de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

El entendimiento pone fin a un período de dos décadas sin acceso de la carne argentina a ese mercado bajo estas condiciones y amplía las posibilidades para los frigoríficos y exportadores nacionales.

La negociación había comenzado en 2024 y estuvo centrada especialmente en los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades japonesas.

Un nuevo destino para la carne argentina

La incorporación de Japón se produce en un contexto de crecimiento del valor de las exportaciones argentinas de carne vacuna. Entre enero y julio de 2026, los envíos de carne bovina a todos los destinos alcanzaron aproximadamente USD 2.768 millones, con unas 403.100 toneladas peso producto exportadas. El valor acumulado aumentó 41,8% interanual, mientras que el volumen creció 6,7%.

China continúa como el principal destino de las exportaciones argentinas, mientras que Estados Unidos también incrementó su participación durante 2026. La apertura de Japón suma ahora un nuevo mercado de alto valor para la producción nacional.

La apuesta por ampliar los mercados

Caputo sostuvo que la apertura japonesa genera nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas y vinculó el acuerdo con una mayor inserción internacional del país.

El funcionario también destacó el reconocimiento de la calidad de la carne argentina y del sistema sanitario nacional como parte del proceso que permitió alcanzar el entendimiento con Tokio.

La habilitación abre así una nueva etapa para la industria frigorífica argentina, que podrá avanzar en la colocación de carne vacuna en uno de los mercados internacionales de mayor demanda y valor.