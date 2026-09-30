Suspendieron por 60 días a la fiscal Virginia Palacios tras la denuncia por amenazas

La fiscal de Juicio María Virginia Palacios fue suspendida durante 60 días por decisión del procurador general de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi, en medio de la situación que se desencadenó luego de la denuncia que presentó por amenazas contra ella y su hija.

La resolución conocida este miércoles tiene como fundamento, según informó El Chorrillero, el vínculo que la propia funcionaria reconoció mantener con Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez, quien permanece prófugo de la Justicia.

Palacios se encuentra actualmente bajo custodia permanente del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), después de haber denunciado que recibió información sobre un supuesto plan para asesinarla y que temía por su integridad y la de su hija.

La denuncia que desencadenó el operativo de seguridad

La presentación de Palacios fue realizada el 16 de septiembre y se produjo en el marco de un conflicto entre los hermanos Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo por un millonario robo de dinero.

La fiscal explicó que mantiene desde hace años una relación de amistad con Jorge Novillo y su familia. Según su relato, después de un allanamiento realizado en mayo, en el que su amigo quedó señalado como principal sospechoso, comenzaron a circular acusaciones en su contra.

Palacios sostuvo que Ernesto Novillo la señalaba por supuestamente haber frustrado o demorado el allanamiento y por guardar dinero proveniente del robo en una propiedad que construye en El Volcán. La funcionaria negó esas acusaciones.

El supuesto plan para asesinarla

Uno de los puntos centrales de la denuncia fue la información que Palacios dijo haber recibido a través de terceros sobre un supuesto plan para matarla junto con Jorge “Neneto” Novillo.

Según el relato de la fiscal, un interno del Servicio Penitenciario, apodado “Coco” Fábrega, habría manifestado conocer un supuesto pago de Ernesto Novillo a Nicolás “El Porteño” Gómez para cometer los asesinatos. Se trata de una versión incorporada a la denuncia y que deberá ser investigada por la Justicia.

Palacios también reconoció que conocía personalmente a Gómez. Según explicó, el hombre había concurrido en algunas oportunidades a su domicilio para realizar trabajos de mantenimiento y afirmó que lo había visto por última vez meses antes de que quedara detenido.

Gómez continúa prófugo

“El Porteño” Gómez permanece prófugo desde agosto, cuando escapó de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria, apenas cuatro días después de que la Justicia le concediera ese régimen.

Tras la fuga fue declarado rebelde y se ordenó nuevamente su captura.

Gómez se encontraba detenido en una causa en la que está acusado por disparar contra un menor de edad y una persona con discapacidad. Además, afronta otro proceso por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa, por el que la Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión.

También negó haber ayudado a la fuga

En su denuncia, Palacios rechazó además una acusación que la vinculaba con la fuga de Gómez. Según relató, la pareja del prófugo habría sostenido ante la Fiscalía que la funcionaria lo había ayudado a escapar y que había cobrado US$180.000 por su libertad.

La fiscal negó esas afirmaciones y sostuvo que eran falsas.

Ahora, la suspensión dispuesta por el Procurador General abre una nueva instancia dentro del caso y pone bajo análisis institucional el vínculo que Palacios reconoció haber mantenido con una persona que actualmente se encuentra prófuga de la Justicia.

La medida es de carácter preventivo y, por sí misma, no determina responsabilidad penal de la fiscal. Las circunstancias denunciadas y las acusaciones cruzadas deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.