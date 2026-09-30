San Luis avanza con la ampliación del Hospital Escuela de Salud Mental y suma nuevos espacios

El Hospital Escuela de Salud Mental de San Luis atraviesa una transformación integral con la ampliación de sus instalaciones y la refuncionalización del edificio existente. La obra incorpora más de 1.100 metros cuadrados nuevos y contempla la intervención de otros 3.000 metros cuadrados, con una inversión superior a los $2.500 millones.

Los trabajos avanzan sobre distintos sectores del establecimiento y apuntan a ampliar y mejorar la infraestructura destinada a pacientes y equipos de salud. La intervención contempla nuevos espacios para atención, rehabilitación y actividades comunes, además de la puesta en valor de las áreas que ya funcionan en el hospital.

Nuevos consultorios y habitaciones de rehabilitación

La ampliación permitirá incorporar habitaciones de rehabilitación para mujeres y hombres, un sector de consultorios con 14 espacios destinados a Psicología y Psiquiatría, nuevos núcleos sanitarios y un salón de usos múltiples.

La estructura de los nuevos sectores ya se encuentra consolidada y los trabajos avanzan sobre revoques, cerramientos e instalaciones sanitarias y eléctricas, en una etapa que acerca la obra a las terminaciones.

También se interviene el edificio existente

La obra no se limita a la construcción de nuevos espacios. El proyecto incluye la refuncionalización y mantenimiento integral del edificio actual, con intervenciones en admisión y seguridad, salas de espera, enfermería, oficina de personal, mantenimiento, depósitos, urgencias y observación, kinesiología, guardia y comedores.

También se realizan trabajos de pintura, colocación de aberturas, instalaciones eléctricas y sanitarias y la incorporación de un nuevo sistema contra incendios.

Entre las tareas de mantenimiento se encuentran además la reparación de filtraciones y sectores afectados por humedad, la puesta a punto de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización y la reposición de mobiliario y distintos elementos deteriorados.

Más seguridad y mejores accesos

La intervención incluye trabajos en el exterior del predio, entre ellos un nuevo cerramiento perimetral, cocheras techadas y un nuevo ingreso destinado a ambulancias. Estas obras acompañarán la integración entre la ampliación y los sectores existentes.

Las mejoras también alcanzarán al CAPS N°15 Eva Perón, que actualmente funciona dentro del mismo predio.

El proyecto forma parte de una licitación pública cuyo presupuesto oficial fue establecido en $2.553.594.887,43, de acuerdo con el decreto provincial que autorizó la contratación de la obra de ampliación, mantenimiento y refuncionalización del Hospital Escuela de Salud Mental.

La intervención busca renovar la infraestructura del establecimiento y generar espacios más adecuados para la atención, rehabilitación y trabajo de los equipos de salud mental.