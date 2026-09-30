Milei llegó a París y encara una agenda de negocios e inversiones junto a Macron

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a París, donde desarrollará durante los próximos días una intensa agenda política, empresarial y diplomática que tendrá como principales ejes la Argentina Week, la búsqueda de inversiones y una reunión bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron.

La actividad central comenzará este jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Milei expondrá ante empresarios y representantes internacionales sobre las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina.

La segunda edición de la Argentina Week —luego de la realizada en Nueva York— reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos con representantes de compañías europeas. La agenda contempla especialmente sectores como energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología y comercio internacional.

El encuentro con Macron

Uno de los momentos centrales de la visita será la reunión de Milei con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. El encuentro está previsto para este jueves y tendrá entre sus temas la relación bilateral y las cuestiones económicas entre ambos países.

Posteriormente, el presidente francés ofrecerá una recepción para la delegación argentina que participa de la Argentina Week.

La relación entre ambos mandatarios volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional de Milei. Antes de viajar, el Presidente calificó a Macron como un amigo y destacó su participación en gestiones vinculadas con organismos financieros internacionales.

Gobernadores y empresarios

La comitiva argentina incluye a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado. Entre los mandatarios provinciales que participan se encuentran Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca, y otros gobernadores.

La presencia provincial está vinculada con la posibilidad de exhibir proyectos relacionados con recursos naturales, energía, minería, infraestructura y producción.

Del sector empresario participan referentes de compañías argentinas y representantes de importantes firmas internacionales. La intención declarada de la convocatoria es generar contactos directos y presentar oportunidades concretas de inversión.

Una agenda que se extiende hasta el viernes

La actividad comenzó este miércoles con la llegada del Presidente y un cóctel de bienvenida en la Embajada argentina en Francia.

El jueves concentrará buena parte de las actividades de la Argentina Week, con la exposición de Milei en la OCDE, reuniones con gobernadores y empresarios y el encuentro con Macron.

Para el viernes está prevista la participación del Presidente en actividades vinculadas con el Foro Económico de París y el cierre de la Argentina Week. También tendrá encuentros relacionados con la agenda económica y energética.

En paralelo, Milei brindará desde París un discurso virtual para el Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata. La exposición está prevista para este miércoles por la tarde, hora argentina.

De esta manera, la visita presidencial combina durante tres jornadas promoción de inversiones, relaciones diplomáticas y reuniones empresariales, con la intención de mostrar en Europa proyectos y oportunidades vinculados con distintos sectores de la economía argentina.