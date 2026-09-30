Detuvieron en la EDIRO a dos hombres que llegaron desde Córdoba con cocaína

Dos hombres que habían llegado desde Córdoba fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO) de San Luis, donde efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico secuestraron cocaína valuada oficialmente en unos $24,6 millones.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, llevada adelante por la Unidad Fiscal Federal de San Luis, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos.

La droga estaba dentro de un paquete

Según informó la Policía, los efectivos interceptaron a los dos hombres luego de que arribaran a la terminal puntana en un colectivo proveniente de Córdoba.

Durante la requisa encontraron un paquete de forma prismática que contenía cocaína solidificada y pulverulenta.

De acuerdo con la estimación oficial, la cantidad secuestrada alcanzaba para elaborar 4.112 dosis, con un valor aproximado de $24.600.000.

Además de la droga, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, $77.600 en efectivo y los dos pasajes de colectivo utilizados para el viaje.

Quedaron detenidos e incomunicados

Después del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de ambos hombres, en el marco de la investigación por infracción a la Ley 23.737.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal, que deberá determinar ahora las responsabilidades y las circunstancias vinculadas con el traslado de la droga desde Córdoba hacia San Luis.