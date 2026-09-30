Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y secuestraron el vehículo en el que viajaba

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en un control policial de Justo Daract, San Luis, cuando viajaba hacia San Juan. Durante el operativo, los efectivos detectaron que la camioneta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vigente y posteriormente se dispuso la incautación del vehículo.

El procedimiento se realizó en el puesto limítrofe ubicado en el ingreso a Justo Daract. Según la información difundida por El Chorrillero, el diputado nacional y dirigente de La Cámpora se trasladaba hacia San Juan, donde tenía previsto participar este jueves de actividades junto a referentes del peronismo de esa provincia.

El requerimiento judicial sobre la camioneta está vinculado con la causa Hotesur, expediente en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con la explotación de hoteles de la familia Kirchner y operaciones comerciales vinculadas con empresas de Lázaro Báez.

El pedido de secuestro se remonta a febrero de 2019 y fue dispuesto por la Justicia Federal en el marco de ese expediente. La orden alcanzaba a distintos vehículos vinculados con personas y empresas involucradas en la investigación.

El operativo de este miércoles se produjo apenas un día después de otro procedimiento en territorio puntano relacionado con la misma causa. El martes, la Policía de San Luis había secuestrado una RAM 2500 Laramie 4x4 en la ruta provincial N° 1, luego de detectar mediante los sistemas de control que sobre el vehículo pesaba un pedido judicial.

En ese caso, la camioneta figuraba registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, aunque al momento del procedimiento era conducida por un vecino de Cortaderas, quien manifestó haberla adquirido en 2024. La Policía informó que el vehículo había sido detectado previamente por las lectoras de patentes instaladas en el acceso de Santa Rosa del Conlara.

Los controles forman parte del sistema de monitoreo vehicular implementado en los accesos a San Luis. En el caso de Justo Daract, el puesto fue reinaugurado a comienzos de septiembre con cámaras y lectoras de patentes conectadas al denominado Anillo Digital, que permite generar alertas ante vehículos con requerimientos judiciales.

En paralelo, la causa Hotesur continúa su recorrido judicial. El Tribunal Oral Federal N° 5 fijó para el 19 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral, en el que se encuentran acusados, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez.

El procedimiento en Justo Daract vuelve a poner el foco sobre los controles vehiculares y el sistema de alertas utilizado en las rutas puntanas. En este caso, la medida adoptada por la Justicia alcanzó al vehículo en el que se trasladaba Máximo Kirchner, quien continuaba su viaje hacia San Juan para cumplir con su agenda política.