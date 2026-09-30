Diputados dio media sanción al proyecto de desendeudamiento familiar en San Luis

La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción al proyecto de ley de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial para facilitar la refinanciación de deudas y promover el consumo en comercios locales. La votación terminó con 30 votos a favor y 9 en contra.

El proyecto establece un mecanismo de adhesión voluntaria para bancos, proveedores no financieros de crédito, empresas fintech y otras entidades autorizadas por el Banco Central. Las instituciones que participen deberán presentar planes con condiciones más favorables para las personas que se encuentren en situación de mora.

Entre las alternativas previstas aparecen la reducción de tasas, quitas de capital e intereses, extensión de los plazos, períodos de gracia y bonificaciones por pago en término. Además, se permitirá consolidar en un único plan de refinanciación deudas contraídas con distintas entidades.

Para acceder al programa, las personas deberán acreditar al menos dos años de domicilio ininterrumpido en San Luis y las deudas deberán registrar una mora superior a tres meses. Los planes tendrán un plazo mínimo de 24 meses, deberán contemplar al menos dos meses de gracia y la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. La tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales.

Durante el tratamiento legislativo también se incorporó una modificación al proyecto original: podrán incluirse en la consolidación las deudas que los consumidores mantengan con servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con las condiciones que posteriormente establezca la reglamentación.

El esquema contempla además beneficios impositivos para las entidades que adhieran. La Provincia podrá eximirlas del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos sobre las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. A cambio, deberán ofrecer condiciones que representen una mejora efectiva para los deudores y desarrollar capacitaciones gratuitas sobre administración financiera y prevención del sobreendeudamiento.

El segundo eje de la iniciativa apunta a incentivar el consumo. Las entidades participantes podrán presentar promociones, descuentos, reintegros, vouchers y otras herramientas destinadas a estimular las compras en comercios de San Luis. Por esos beneficios podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente otorgado mediante los planes de incentivo.

El proyecto generó posiciones diferentes durante su tratamiento. Mientras el oficialismo sostuvo que la medida puede aliviar la situación de las familias que atraviesan problemas de endeudamiento, sectores de la oposición cuestionaron que el programa se base principalmente en la refinanciación y señalaron que las deudas no desaparecen, sino que se reorganizan bajo nuevas condiciones.

También hubo objeciones de organizaciones sindicales durante el debate previo. ATE había planteado que el esquema debería contemplar una refinanciación a tasa cero y cuestionó que las entidades financieras reciban beneficios fiscales. El gremio sostuvo además que el endeudamiento debe analizarse junto con la evolución de los ingresos de los trabajadores.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores, donde deberá obtener sanción definitiva para convertirse en ley. El programa tendrá una vigencia inicial de un año desde su publicación oficial, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.