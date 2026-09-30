Máximo Kirchner entró a San Luis para reunirse con Alberto Rodríguez Saá y le secuestraron el vehículo

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract cuando ingresaba a San Luis y el vehículo en el que se trasladaba quedó secuestrado por una orden judicial vinculada con la causa Hotesur. El procedimiento alteró una agenda que tenía un capítulo político hasta ahora desconocido: antes de continuar hacia San Juan, el diputado nacional tenía previsto reunirse en privado con Alberto Rodríguez Saá.

Fuentes del kirchnerismo local consultadas por El Diario de San Luis señalaron que el encuentro con el exgobernador formaba parte del itinerario de Kirchner en la provincia. No había sido anunciado oficialmente ni figuraba entre las actividades públicas difundidas para la gira. Tampoco trascendió cuál era el temario previsto para la conversación.

La reunión adquiere peso por el momento en que iba a concretarse. Rodríguez Saá, presidente del PJ puntano, retomó en septiembre una intensa actividad partidaria y volvió a instalar la idea de un regreso del peronismo al poder en 2027. En sus últimas apariciones habló de “volver”, encabezó actos con militantes y cuestionó abiertamente al gobierno de Claudio Poggi.

Máximo Kirchner también se encuentra en movimiento. Después de su escala prevista en San Luis debía continuar hacia San Juan, donde este jueves participará de encuentros con dirigentes y militantes y de una mesa política denominada “La Argentina que viene”, junto a la senadora Celeste Giménez y el diputado Cristian Andino. La visita forma parte de una recorrida por distintas provincias en momentos de fuerte discusión interna dentro del justicialismo.

Pero la jornada quedó atravesada por la Justicia antes de que pudiera desarrollarse esa agenda.

Durante el control en Justo Daract, los efectivos constataron que sobre el automotor pesaba un pedido de secuestro. Máximo quedó demorado mientras se realizaron las consultas correspondientes y posteriormente se dispuso la retención de la unidad. El procedimiento fue confirmado este miércoles por distintos medios nacionales y provinciales.

La documentación a la que accedió El Diario de San Luis aporta un elemento clave: la cédula de identificación del automotor consigna como titular a Máximo Carlos Kirchner. El oficio judicial relacionado con la medida corresponde a la causa Nº 11.352/14 y dispone el secuestro de vehículos pertenecientes, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez.

La orden judicial tiene su origen en Hotesur, el expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con los hoteles de la familia Kirchner y operaciones con empresas vinculadas a Báez. Máximo figura entre los acusados que deberán afrontar el juicio oral, junto con Cristina Kirchner y otros imputados. El inicio del debate fue fijado para marzo de 2027.

El episodio se produjo, además, apenas un día después de otro procedimiento que volvió a colocar el apellido Kirchner en los controles viales de San Luis. El martes, la Policía secuestró en Los Molles una RAM 2500 Laramie 4×4 que registraba un pedido judicial de 2019 y que todavía figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. La camioneta era utilizada actualmente por un vecino de la provincia.

La sucesión de ambos procedimientos se produjo justo cuando el calendario político comienza a acelerarse rumbo al próximo año electoral. En el caso de Máximo, esa agenda convivirá además con el juicio por Hotesur.

En San Luis, la novedad de la reunión privada con Alberto Rodríguez Saá agrega una dimensión política propia. El vínculo del exgobernador con el kirchnerismo atravesó distintas etapas, desde fuertes enfrentamientos hasta un acercamiento explícito. En 2017 participó de una actividad en La Matanza donde acompañó el canto “soy soldado de Cristina”, y dos años después respaldó electoralmente la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora Rodríguez Saá vuelve a ocupar el centro del PJ puntano y Máximo Kirchner recorre provincias mientras el peronismo intenta ordenar su estrategia para 2027. La conversación que, según las fuentes consultadas por este diario, ambos tenían prevista este miércoles se daba precisamente en ese contexto.

El paso de Kirchner por San Luis terminó así reuniendo en pocas horas política, Justicia y campaña.

Ingresaba para mantener una reunión reservada con Alberto Rodríguez Saá. Después debía seguir hacia San Juan para participar de un encuentro llamado “La Argentina que viene”.

Pero en Justo Daract apareció Hotesur.

Y el vehículo registrado a su nombre quedó secuestrado antes de que pudiera continuar la gira.



18:59 -

La Justicia Federal dispuso la restitución del vehículo demorado en el que viajaba Máximo Kirchner, quien lo recibió en carácter de depositario judicial y pudo continuar su trayecto. Según la información oficial, personal policial de Justo Daract realizó la entrega del automóvil a su titular. El procedimiento se había concretado este miércoles sobre la ruta nacional Nº 7, en el ingreso a la provincia de San Luis, a partir de una alerta recibida mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).