Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras la tensión con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, a un día del partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones. La salida del capitán se produjo después de varios días marcados por la tensión en torno a su relación con el nuevo entrenador, Jorge Jesus.

El propio delantero confirmó la decisión a través de sus redes sociales. Ronaldo explicó que, después de la conferencia de prensa del técnico y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, resolvió dejar el campamento.

El futbolista, además, dejó abierta la puerta a una futura explicación sobre lo sucedido. "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección", escribió, al tiempo que les deseó suerte a sus compañeros para el próximo compromiso.

La situación comenzó a tomar fuerza después de la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega. Ronaldo fue suplente y realizó el calentamiento durante el segundo tiempo, pero finalmente Jorge Jesus decidió no enviarlo al campo. El entrenador reconoció posteriormente que esa decisión pudo haber generado malestar en el delantero.

Jesus explicó que había acordado previamente con Ronaldo que no sería titular ante Noruega ni Dinamarca, aunque contemplaba utilizarlo durante algunos minutos si el desarrollo del encuentro lo hacía necesario. Según el técnico, el error estuvo en haberlo mandado a calentar antes de decidir que finalmente no ingresaría.

La situación continuó durante los días posteriores. Ronaldo no participó de los entrenamientos colectivos del lunes y martes y realizó trabajos individuales en el gimnasio. La Federación Portuguesa confirmó su ausencia de la práctica del miércoles, mientras que el entrenador había asegurado horas antes que el delantero iba a entrenarse con el resto del plantel.

En medio de la situación, Pedro Proença viajó a Copenhague para reunirse con Ronaldo y Jorge Jesus. El presidente de la Federación quedó involucrado directamente en las conversaciones mientras crecía la incertidumbre alrededor de la presencia del capitán en el próximo partido.

Jorge Jesus, por su parte, negó que existiera un conflicto con el delantero. El entrenador sostuvo que Ronaldo nunca se negó a entrenar y defendió su autoridad para decidir quién juega, al tiempo que reconoció que el episodio ante Noruega pudo haber provocado su enojo.

La salida de Ronaldo también generó interrogantes sobre su continuidad en la selección portuguesa. Sin embargo, hasta el momento el futbolista no anunció su retiro internacional. Su mensaje se refiere a su decisión de abandonar esta concentración y anticipa que posteriormente explicará las razones que lo llevaron a tomarla.

Portugal deberá afrontar ahora el partido ante Dinamarca sin su capitán. El seleccionado lidera su grupo de la Liga de Naciones con seis puntos después de sus triunfos ante Gales y Noruega, pero llegará al próximo compromiso con una situación inesperada que dejó en segundo plano la preparación futbolística.

La historia, de todos modos, todavía tiene un capítulo pendiente. Ronaldo aseguró que contará su versión de los hechos, mientras que Jorge Jesus sostiene que no existe una ruptura entre ambos. Por ahora, el delantero ya dejó la concentración y Portugal deberá continuar su camino sin su máximo goleador histórico.