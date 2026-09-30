Poggi reglamentó los Consorcios Camineros para mantener 4.461 kilómetros de caminos

El gobernador Claudio Poggi firmó este miércoles el decreto reglamentario del Régimen de Consorcios Camineros, una herramienta que permitirá poner en marcha un nuevo esquema para conservar y mejorar 4.461 kilómetros de caminos no pavimentados de San Luis.

La reglamentación establece la conformación de 17 circuitos viales, con un promedio de 250 kilómetros cada uno, organizados de acuerdo con las características geográficas de cada región, ya sean zonas serranas, de llanura o mixtas.

El objetivo es descentralizar el mantenimiento de la red vial rural mediante un modelo de gestión en el que el Estado provincial trabajará junto con los sectores vinculados directamente con la actividad productiva.

Participación de productores y vecinos

Los consorcios funcionarán como asociaciones sin fines de lucro y podrán estar integrados por productores, propietarios y vecinos interesados en participar del mantenimiento de los caminos de sus respectivas zonas.

La iniciativa había recibido sanción definitiva del Senado provincial el 18 de agosto, luego de ser aprobada por unanimidad. La ley contempla la creación de un registro de consorcios y establece que los circuitos sean definidos teniendo en cuenta características geográficas y viales homogéneas.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo en julio y planteaba una participación directa de los productores rurales para atender una red secundaria de aproximadamente 4.460 kilómetros. También contemplaba un fondo específico para financiar el sistema.

La Provincia aportará las máquinas

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es el compromiso del Gobierno provincial de aportar el equipamiento básico necesario para que cada consorcio pueda desarrollar las tareas de conservación.

El director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, explicó que la maquinaria será provista por la Provincia para que los consorcios puedan llevar adelante las intervenciones en sus respectivos circuitos.

El financiamiento del régimen estará compuesto por un fondo equivalente a lo recaudado por el Documento Provincial (DO.PRO) y por el 50% de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural, según explicó Poggi al anunciar la reglamentación.

Sin una nueva carga tributaria

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el nuevo sistema no implicará una sobretasa vial ni un incremento de los impuestos que actualmente pagan los contribuyentes.

“Es un paso muy importante para que los caminos no pavimentados de la provincia estén transitables a lo largo de todo el año”, señaló Poggi durante la firma del decreto.

El nuevo esquema apunta especialmente a mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y la conectividad necesaria para el traslado de la producción, mediante una administración más cercana a las necesidades de cada región.

La reglamentación completa así el proceso iniciado con la sanción de la ley y permite avanzar con la conformación de los 17 Consorcios Camineros previstos para la provincia.