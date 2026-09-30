La Maternidad Teresita Baigorria incorporará equipamiento por más de $1.000 millones

La Maternidad “Teresita Baigorria” sumará nuevo equipamiento e instrumental hospitalario por más de $1.000 millones, luego de que el Gobierno de San Luis adjudicara la licitación destinada a fortalecer distintos sectores de la institución.

La medida quedó formalizada este martes 29 de septiembre mediante el Decreto N.º 12.907-MdeS-2026, que aprobó y adjudicó la Licitación Pública N.º 39-MHeIP-DCyC-2026. El monto total de la adquisición asciende a $1.026.386.618,92.

La compra comprende 30 renglones adjudicados a nueve proveedores, a partir de las ofertas evaluadas en el proceso licitatorio. El pedido fue realizado por el área de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

Entre los elementos previstos se encuentran mesas de cirugía, máquinas de anestesia, monitores multiparamétricos, desfibriladores y lámparas scialíticas, además de chasis radiológicos y una lavadora termodesinfectadora destinada al reprocesamiento del instrumental quirúrgico.

La incorporación también contempla equipamiento para la atención de pacientes críticos, entre ellos un monitor cerebral CFM y un equipo de hipotermia terapéutica, junto con instrumental de videolaparoscopía para procedimientos de cirugía mínimamente invasiva.

El listado incluye además recursos destinados al laboratorio y al área de anatomía patológica, como un micrótomo de rotación para el procesamiento de biopsias, balanzas de precisión, una centrífuga de mesa, un monitor fetal y una campana de extracción de gases.

La nueva inversión se suma a las obras de recuperación edilicia realizadas en la maternidad e inauguradas en diciembre de 2025. Aquellos trabajos demandaron más de $460 millones y abarcaron una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados, con intervenciones en iluminación, cielorrasos, pintura, aberturas, sanitarios y quirófanos.

De esta manera, entre las refacciones realizadas y el nuevo equipamiento adjudicado, las intervenciones informadas para la Maternidad Teresita Baigorria superan los $1.486 millones. La adquisición ahora deberá avanzar en las etapas correspondientes para que los nuevos recursos sean incorporados a la institución.