Localizaron en Paraguay a la mujer que era buscada desde el lunes en Misiones

Norma Isabel Ortiz, la mujer de 58 años que era buscada en Misiones desde el lunes, fue localizada este jueves en Paraguay, después de que los investigadores reconstruyeran sus movimientos y confirmaran que había salido de la Argentina por el paso internacional Posadas–Encarnación.

La investigación permitió establecer que Ortiz se encontraba en la vivienda de una familiar en Kressburgo, departamento de Itapúa, del otro lado de la frontera. Su actual pareja logró comunicarse telefónicamente con ese domicilio y fue la propia mujer quien atendió la llamada.

Durante la conversación manifestó que se encontraba bien, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre los motivos por los que viajó a Paraguay ni sobre su permanencia allí.

La búsqueda había comenzado después de que su familia denunciara su ausencia ante la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I de Posadas. Ortiz había salido de su domicilio el lunes 28 de septiembre y sus allegados perdieron contacto con ella.

Un dato de los registros migratorios resultó decisivo. Los investigadores comprobaron que durante la mañana de ese mismo lunes la mujer cruzó legalmente desde Posadas hacia Encarnación, a bordo de un servicio internacional de pasajeros. No existían registros posteriores de su regreso a la Argentina.

A partir de esa información, la Policía de Misiones amplió las averiguaciones sobre su entorno familiar y coordinó acciones con las autoridades paraguayas. En ese proceso surgió el dato de que podría encontrarse en la casa de una familiar en Kressburgo.

La llamada realizada por su pareja permitió finalmente establecer contacto directo con Ortiz y conocer que estaba en buen estado.

La ubicación informada por la familia ya fue incorporada a la investigación. El área de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Policía de Misiones trabaja ahora con la Policía Nacional del Paraguay para realizar las diligencias necesarias y verificar oficialmente su situación y estado general.

De esta manera, el caso que durante las últimas horas había movilizado una búsqueda a ambos lados de la frontera tuvo un giro decisivo. Norma Ortiz fue localizada y manifestó encontrarse bien, aunque resta la constatación formal de las autoridades para cerrar las actuaciones iniciadas tras la denuncia de su desaparición.