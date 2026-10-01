Amenaza de bomba en la UNSL: evacuaron los edificios y activaron el protocolo

Una amenaza de bomba recibida por correo electrónico obligó este jueves a evacuar los edificios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde se activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.

Tras conocerse el mensaje, las autoridades dispusieron el desalojo preventivo de las distintas dependencias universitarias. Personal, docentes y estudiantes comenzaron a retirarse de los edificios mientras se ponía en marcha el operativo correspondiente.

Interviene la Policía Federal

De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, en el lugar trabaja la Policía Federal, que intervino a partir de la amenaza recibida y lleva adelante las tareas previstas por el protocolo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la advertencia corresponde a una situación real ni se comunicaron los resultados de las inspecciones realizadas en las instalaciones.

La evacuación fue adoptada como medida preventiva, mientras las fuerzas de seguridad verifican las condiciones de los edificios universitarios.

La UNSL cuenta con distintas dependencias y edificios en su sede de la ciudad de San Luis, por lo que el operativo alcanza a las instalaciones comprendidas en el procedimiento.

La situación permanece bajo intervención de las fuerzas de seguridad y se aguardan novedades oficiales sobre el resultado del operativo.