Villa Mercedes compactó más de 500 vehículos y caños de escape secuestrados

La Municipalidad de Villa Mercedes compactó más de 500 vehículos y caños de escape adulterados que permanecían secuestrados desde hacía años y nunca habían sido retirados por sus propietarios. El procedimiento se realizó este martes, luego de completar las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

En total, fueron destruidas 381 motos, 40 autos y 80 caños de escape. Según informó el municipio, las motocicletas llevaban entre dos y cinco años retenidas, mientras que algunos automóviles permanecían en los depósitos municipales desde hacía una década.

Picadas, maniobras peligrosas y alcoholemia

La mayoría de las motos había sido secuestrada en procedimientos vinculados con maniobras peligrosas y picadas ilegales. En el caso de los automóviles, las retenciones estuvieron relacionadas principalmente con controles de alcoholemia.

Antes de avanzar con la compactación, el municipio realizó las notificaciones correspondientes, publicó edictos y consultó a la Justicia para verificar que ninguno de los vehículos tuviera un pedido de captura, un reclamo pendiente o estuviera relacionado con una causa judicial.

El procedimiento fue supervisado por el intendente Maximiliano Frontera, quien vinculó la medida con las políticas de seguridad vial que desarrolla el municipio.

Qué pasa con los vehículos compactados

Los vehículos fueron reducidos a bloques de aproximadamente un metro por un metro. El material obtenido vuelve posteriormente al circuito industrial para ser utilizado como acero.

Desde el municipio señalaron además que la compactación evita que las unidades vuelvan a circular o que sus piezas sean comercializadas como repuestos, debido a que se trata de vehículos sin documentación respaldatoria que cumplieron todas las etapas necesarias para su disposición definitiva.

La tarea no representa un costo para las arcas municipales: la empresa DECA S.R.L. realiza la compactación y se queda con el material como forma de pago.

Todavía quedan unas 300 motos

El proceso no implica el vaciamiento total de los depósitos municipales. El secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, informó que todavía permanecen alrededor de 300 motos retenidas.

Se trata principalmente de unidades secuestradas durante 2023 y 2024, mientras que las correspondientes a 2025 todavía deben cumplir los plazos administrativos establecidos antes de avanzar con una eventual disposición definitiva.

El funcionario explicó que cada motocicleta es identificada desde el momento en que ingresa al depósito, con fotografías, expediente y registro de su ubicación, para facilitar su devolución en caso de que el propietario cumpla con los requisitos.

La Municipalidad de Villa Mercedes indicó que el objetivo es evitar que los depósitos vuelvan a acumular durante años vehículos que ya completaron todos los procedimientos necesarios para quedar definitivamente fuera de circulación.