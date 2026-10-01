Milei aseguró en París que 2028 será el mejor año de la historia si es reelecto

El presidente Javier Milei aseguró este jueves en París que, si su Gobierno es reelecto en 2027, 2028 será “el mejor año” de la historia argentina, una proyección que ya había planteado días atrás durante su exposición ante inversores en Nueva York.

La definición fue realizada durante su presentación ante empresarios europeos en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en la capital francesa.

“Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, afirmó el mandatario durante su exposición.

La apuesta por las inversiones

Milei sostuvo que una eventual continuidad de su administración permitiría profundizar el proceso de inversiones y crecimiento que, según planteó, ya comenzó en sectores estratégicos de la economía.

En particular, mencionó las oportunidades vinculadas con energía, minería y agroindustria, y convocó a los empresarios europeos a considerar a la Argentina como destino de inversiones.

El Presidente también señaló que durante la anterior edición de la Argentina Week se recibieron anuncios de inversión por más de US$16.000 millones y manifestó su expectativa de que la actual gira permita alcanzar resultados superiores.

Elogios a su equipo económico

Durante el discurso, Milei destacó especialmente la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y del canciller Pablo Quirno.

El mandatario defendió además el rumbo económico de su administración y afirmó que la Argentina busca convertirse en uno de los países con mayor libertad económica.

En ese marco, volvió a rechazar la posibilidad de modificar el rumbo económico con medidas de estímulo fiscal vinculadas al proceso electoral. Según sus declaraciones, el Gobierno no debería responder al “populismo” con más gasto, sino profundizar las políticas de libertad económica y disciplina fiscal.

Una proyección que ya había planteado en Nueva York

La afirmación realizada en París no es nueva. El 24 de septiembre, durante su exposición ante inversores y banqueros en el Economic Club de Nueva York, Milei ya había sostenido que, si su Gobierno fuera reelecto en 2027, 2028 sería el mejor año económico de la historia argentina. Esa presentación oficial quedó registrada por la Casa Rosada.

En aquella oportunidad también vinculó la continuidad de su programa con una aceleración de las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y agroindustria.

La nueva referencia en París se produjo mientras el Gobierno busca reforzar ante inversores internacionales el mensaje de continuidad de su programa económico y mostrar oportunidades de negocios en la Argentina.