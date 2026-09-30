Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el comienzo de la era post Messi

Argentina comenzó con una goleada su nuevo ciclo tras obtener el segundo puesto en el Mundial 2026. La Selección venció 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y dio el primer paso de una etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi, aunque todavía queda un último capítulo con el capitán: su despedida del próximo martes en el Monumental.

Antes de los 20 minutos, Lautaro Martínez abrió el partido, que tuvo a Argentina como amplio dominador de la pelota y del juego, ante un conjunto boliviano que replegó sus líneas y apostó al contragolpe, aunque fueron pocas las ocasiones que inquietaron el arco custodiado por Dibu Martínez.

Diez minutos más tarde, Exequiel Palacios filtró un pase para Nico Paz, que quedó mano a mano con Guillermo Viscarra y resolvió con una precisa definición por encima del arquero. En el complemento apareció nuevamente Paz. El futbolista del Como ejecutó una pelota parada que encontró la cabeza de Cristian Romero y el defensor, que estrenó la cinta de capitán tras la salida de Messi, marcó el 3-0 a los 53 minutos.

Con el partido controlado, Scaloni comenzó a mover el banco y darle minutos a varios de los futbolistas que representan la renovación del plantel. En el tramo final ingresaron Equi Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez, quienes tuvieron sus primeros minutos con la Selección mayor. Román Vega también había debutado como titular.

La aparición de los jóvenes fue uno de los grandes datos de la noche. Flores tuvo participación directa en el cuarto gol: protagonizó una buena acción individual y la pelota quedó servida para Flaco López, que definió de puntín para sellar el 4-0. Para el delantero de Palmeiras fue, además, su primer gol con la camiseta argentina.

Scaloni quiere seguir

La goleada también llegó en medio de las conversaciones por el futuro de Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta diciembre y reconoció en los últimos días que existe predisposición de ambas partes para avanzar en su continuidad al frente del seleccionado. “Cuando tengamos algo, lo comunicaremos”, había señalado.

El técnico, además, dejó claro que esta ventana de partidos sirve para observar a los futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo. Por eso, ante Bolivia tuvieron protagonismo nombres como Nico Paz, Santiago Simón, Equi Fernández, Leonel Flores y Valentín Gómez, mientras que otros jóvenes como Franco Mastantuono y Giuliano Simeone también forman parte de la renovación.

El resultado también permitió confirmar que Argentina puede comenzar a construir su futuro sin modificar de inmediato su identidad. Lautaro y Julián Álvarez compartieron el ataque, Nico Paz asumió protagonismo y Cuti Romero tomó la capitanía en una noche que funcionó como presentación de una Selección diferente.

Pero la era post Messi tendrá todavía una excepción. El próximo martes, ante Benín en el Monumental, el número 10 volverá a ponerse la camiseta argentina para despedirse definitivamente del seleccionado. Será el último partido de una historia que comenzó hace más de dos décadas y que, desde Córdoba, empezó a dejar paso a una nueva generación.