El Gobierno inauguró la obra de gas natural para el barrio 900 Viviendas de La Punta

La llegada del gas natural a los barrios 600, 74 y 900 Viviendas de La Punta quedó formalmente completada este miércoles con la inauguración de la red correspondiente al último de esos sectores. En total, la obra alcanza a 1.574 familias y demandó una inversión de $4.800 millones.

El acto de inauguración de las 900 Viviendas estaba previsto al aire libre, pero la lluvia obligó a trasladarlo al SUM del barrio 600. Allí, el gobernador Claudio Poggi encabezó la actividad junto a funcionarios provinciales y municipales, mientras vecinos acompañaron la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

Con la habilitación de esta última red, los tres barrios ya cuentan con el tendido de gas natural frente a sus viviendas. La obra había comenzado en octubre del año pasado y fue planteada como una respuesta a un pedido de los vecinos de la zona.

Una obra de gran escala

El proyecto integral incluyó unos 29.000 metros de cañerías de polietileno de alta densidad distribuidos entre calles y veredas de los tres barrios. También se realizaron las derivaciones hacia los domicilios y se construyó infraestructura necesaria para garantizar la provisión del servicio.

La nueva red también permitirá incorporar al servicio a la Escuela Pública Autogestionada N°13 Esther del Rosario de Guevara y a la Escuela Pública Autogestionada N°14 Martin Luther King.

Durante el acto, Poggi calificó la intervención como “la obra más grande de gas natural” que encaró durante su actual gestión en toda la provincia. Además, señaló que la infraestructura de los barrios 74, 600 y 900 representa una de las principales obras realizadas en La Punta durante este período.

El Gobernador también remarcó que la finalización de la red no significa que las viviendas ya tengan el servicio dentro de sus hogares. El próximo paso será realizar las conexiones domiciliarias desde la red ubicada en la vereda hasta cada vivienda.

Cómo serán las conexiones

Para facilitar ese proceso, el Gobierno provincial puso en marcha el programa “Chau Garrafa”, que contempla el financiamiento de las conexiones domiciliarias. Según lo informado, el costo acordado con los gasistas matriculados es de $600.000 por vivienda, que las familias podrán devolver en 10 cuotas de $60.000. No deberán realizar un pago inicial, ya que el Estado afrontará primero el costo de la conexión.

El martes 6 de octubre se realizará una reunión informativa en La Punta para explicar a los vecinos de los tres barrios cómo funcionará el programa, cuáles serán las condiciones y qué pasos deberán seguir para acceder a la conexión.

Con la red ya instalada, el desafío pasa ahora por completar las conexiones internas de cada vivienda. Para las familias de los barrios 74, 600 y 900, la obra marca así el comienzo de una nueva etapa: dejar atrás el uso de garrafas y avanzar hacia el acceso al gas natural por red.