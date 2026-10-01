Qué le dijo Lando Norris a Colapinto tras el cruce en Bakú

Lando Norris reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con Franco Colapinto después del fuerte cruce que protagonizaron tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren reconoció que se equivocó con sus declaraciones y aseguró que el vínculo de amistad y respeto entre ambos quedó intacto.

El conflicto se había originado en Bakú, cuando Colapinto perdió el control de su Alpine en la primera curva tras el reinicio de la carrera y provocó un choque múltiple que dejó fuera de competencia a su compañero Pierre Gasly y a Norris. El británico, visiblemente molesto, cuestionó duramente al argentino y llegó a considerar que debía recibir una suspensión.

Norris admitió que se equivocó

Con el paso de los días, Norris revisó sus declaraciones y decidió disculparse. Primero lo hizo en privado con Colapinto y posteriormente publicó un mensaje para hacer público su arrepentimiento.

“Dije cosas equivocadas que no son un reflejo verdadero de mí o de lo que realmente quería decir en el fondo”, reconoció el piloto de McLaren. También admitió que en aquella ocasión se dejó llevar por las emociones, algo que, según explicó, no suele ocurrirle cuando habla ante los medios.

Norris explicó que buscó a Colapinto el mismo sábado por la noche, apenas tuvo oportunidad de hacerlo, y le pidió disculpas personalmente.

“Franco es un buen amigo mío”

El británico remarcó que la conversación fue directa y que ambos pudieron aclarar lo ocurrido sin necesidad de prolongar el conflicto.

Colapinto también confirmó que hablaron y que la relación entre ambos quedó en buenos términos. “Hablamos y está todo bien”, explicó el argentino en la previa de la próxima carrera.

Norris fue todavía más contundente al referirse al vínculo que mantiene con el piloto de Alpine: “Franco es un buen amigo mío”, aseguró, y destacó que siempre tuvo buenas intenciones y que es “un muy buen tipo”.

Por qué Norris hizo pública la disculpa

El piloto de McLaren también explicó por qué decidió publicar posteriormente un mensaje en sus redes sociales.

Según contó, consideró necesario que la disculpa no quedara solamente entre ambos pilotos, ya que sus declaraciones habían sido vistas por millones de personas y habían generado repercusiones en redes sociales.

“Publiqué el post más tarde en la semana para disculparme, para que todos supieran que lo hice”, explicó Norris.

La polémica quedó así atrás antes del próximo compromiso de la Fórmula 1, con ambos pilotos enfocados nuevamente en la competencia y sin que el episodio de Bakú alterara la relación que mantenían dentro del paddock.