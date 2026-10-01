Advierten por fuertes vientos en San Luis con ráfagas que superarían los 70 km/h

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió un informe especial por fuertes vientos que afectarán a toda la provincia de San Luis durante este viernes 2 de octubre, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte, durante la jornada se producirá un incremento de los vientos variables del sector norte. La mayor intensidad está prevista alrededor del mediodía, especialmente en las sierras centrales y zonas aledañas, donde las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

Las condiciones ventosas se mantendrán hasta parte de la noche, mientras que durante la tarde el viento comenzará a rotar hacia el sector sureste.

Ascenso de las temperaturas

El episodio de viento estará acompañado por un marcado ascenso de las temperaturas. La REM anticipó mínimas cercanas a los 11°C y máximas que rondarán los 27°C en promedio provincial.

El cielo se presentará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad.

La información oficial de la REM también ubica al viernes como una jornada ventosa, con predominio del sector norte y ráfagas fuertes principalmente en las regiones centro y norte de la provincia.

Cómo seguirá el tiempo

Para este jueves 1 de octubre, se espera cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas promedio de entre 9°C y 22°C y vientos leves de direcciones variables.

El cambio más marcado llegará el viernes, cuando se intensifique el viento y suban las temperaturas antes de la posible inestabilidad nocturna.

Por el momento, el informe de la REM constituye un aviso meteorológico especial sobre la evolución prevista de las condiciones en la provincia. La situación podrá actualizarse a medida que avance el fenómeno.