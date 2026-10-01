Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 tras la polémica de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a subirse este fin de semana al Alpine para disputar el Gran Premio de Bahréin, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1. La carrera tendrá una particularidad: debido a la situación en Medio Oriente, la competencia que mantiene el nombre de Bahréin se desarrollará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

El regreso del piloto argentino se producirá apenas una semana después del polémico Gran Premio de Azerbaiyán, donde quedó involucrado en un choque que también terminó con los abandonos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del piloto de McLaren Lando Norris.

Una penalización para Colapinto

Como consecuencia del incidente de Bakú, los comisarios deportivos determinaron que Colapinto fue el responsable principal de la colisión y le impusieron una penalización de diez segundos. Como el argentino no pudo completar la carrera, esa sanción se convirtió en una pérdida de cinco posiciones en la grilla del próximo Gran Premio.

El argentino asumió posteriormente la responsabilidad por el accidente y reconoció que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Mientras tanto, Norris se retractó de sus críticas iniciales y se disculpó con Colapinto por haber pedido una suspensión. Ambos pilotos aseguraron que hablaron y que la relación quedó en buenos términos.

Un circuito desconocido para el argentino

Sepang será además un desafío particular para Colapinto, ya que será su primera carrera en ese circuito. La pista malaya tiene 5,543 kilómetros y 15 curvas y no recibe una competencia de Fórmula 1 desde 2017.

El trazado es conocido por sus largas rectas, curvas rápidas y condiciones climáticas exigentes. La humedad y las altas temperaturas pueden convertirse en factores determinantes durante la carrera.

“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1”, había señalado Colapinto en la previa de la competencia.

El cronograma del Gran Premio

La actividad comenzará este viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La tercera práctica y la clasificación serán el sábado, mientras que la carrera se disputará el domingo.

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

Todos los horarios corresponden a Argentina.

La fecha representará así un nuevo examen para Colapinto, que buscará dejar atrás el episodio de Azerbaiyán y adaptarse por primera vez a un circuito que vuelve a formar parte del calendario de la Fórmula 1 después de nueve años.