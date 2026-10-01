Boca mostró a sus socios el proyecto para ampliar La Bombonera a más de 80 mil hinchas

Boca Juniors volvió a mostrar a sus socios el proyecto de ampliación de La Bombonera, una obra que apunta a llevar la capacidad del estadio a más de 80.000 espectadores y mantener al equipo en su histórica casa. La presentación se realizó en el Salón Filiberto ante alrededor de un centenar de socios.

La iniciativa forma parte del proyecto impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y contempla distintas etapas de intervención dentro y fuera del estadio. Entre las principales modificaciones aparecen una nueva bandeja superior, nuevos accesos y obras vinculadas con las vías ferroviarias ubicadas junto al estadio.

Una cuarta bandeja y más localidades

Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja, que permitirá incorporar aproximadamente 6.500 nuevas localidades.

Además, está previsto que la actual tercera bandeja pase a funcionar como sector popular, lo que permitiría sumar otras 12.000 ubicaciones y contribuir al objetivo de superar los 80.000 espectadores.

El proyecto también contempla modificaciones en las plateas, palcos y sectores preferenciales, con una renovación de distintas áreas destinadas a los socios y espectadores.

Torres y accesos sobre las vías

Otro de los elementos destacados son las torres de circulación y puentes peatonales que estarán vinculados con el sector de las vías del Ferrocarril Roca.

El plan contempla estructuras destinadas a facilitar el ingreso y egreso del público, además de ascensores y nuevos espacios de circulación. Boca ya obtuvo durante el año distintas aprobaciones vinculadas con este sector del proyecto, incluida la aprobación técnica de la CNRT para los nuevos accesos.

La propuesta busca resolver parte de los problemas de circulación que genera actualmente el ingreso masivo de público al estadio.

El proyecto no contempla comprar las casas vecinas

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la ampliación pueda realizarse sin comprar las viviendas ubicadas detrás de los palcos y sin trasladar definitivamente al equipo a otro estadio.

Para ganar espacio, el proyecto contempla desplazar el campo de juego aproximadamente cuatro metros hacia el sector de plateas. Allí se construirían nuevas plateas preferenciales y palcos.

También se prevé modificar la ubicación de los bancos de suplentes y avanzar posteriormente con el cerramiento superior de las tribunas.

Las obras que ya comenzaron

Mientras se avanza con el proyecto integral, Boca ya realizó diferentes trabajos de modernización en el estadio y sus alrededores.

Entre ellos aparecen la renovación de la Puerta 3, sobre Brandsen 805, con nuevos accesos y una pantalla LED, además de trabajos en sectores internos y la incorporación de nuevos espacios gastronómicos.

La dirigencia continúa además con las gestiones administrativas necesarias para las distintas etapas de la ampliación.

Por ahora, Riquelme evitó establecer una fecha definitiva para el inicio de la obra principal y señaló que el club seguirá avanzando con los trámites correspondientes.

El proyecto presentado a los socios propone así una transformación de La Bombonera que busca ampliar considerablemente su capacidad, mejorar los accesos y modernizar sus instalaciones sin abandonar el histórico estadio de Brandsen y Del Valle Iberlucea.