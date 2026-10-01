“Voy a hacer una masacre”: la amenaza que llegó por mail y encendió las alarmas en la UNSL

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) quedó en alerta durante la madrugada luego de recibir un correo electrónico con una amenaza de ataque dentro de la institución.

El mensaje tenía como asunto “VOY A HACER UNA MASACRE” y fue enviado a múltiples cuentas vinculadas con distintas áreas de la universidad. En su contenido, el remitente aseguró que concurriría armado a la UNSL y amenazó con atacar a las personas que encontrara en el lugar.

El correo incluía referencias a armas de fuego, cuchillos y explosivos, además de una imagen en la que se observa un arma. También contenía amenazas de muerte y una referencia a un posterior suicidio.

El mensaje fue recibido alrededor de las 3:29 de la madrugada y Gmail lo clasificó automáticamente como correo no deseado, al detectar características similares a otros mensajes identificados previamente como spam.

Por la gravedad del contenido, el origen y la autoría del mensaje deberán ser determinados mediante la investigación correspondiente.

La situación generó preocupación dentro de la comunidad universitaria, particularmente por la cantidad de cuentas institucionales a las que fue dirigido el mensaje y por la inclusión de una imagen vinculada con las amenazas.