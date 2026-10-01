Quién era Aixa Mili, la joven emprendedora asesinada en Tigre a los 20 años

Aixa Dana Mili tenía apenas 20 años. Vendía maquillaje, ropa y artículos de bazar a través de las redes sociales y, en los últimos meses, había comenzado también a preparar postres para vecinos de Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre.

“Delicias caseras hechas con amor” era una de las frases con las que promocionaba sus productos. La repostería se había transformado en una nueva actividad dentro de una vida marcada por distintos emprendimientos con los que buscaba generar sus propios ingresos.

En sus perfiles también aparecía con frecuencia rodeada de su familia. Era la hija mayor de Antonio Mili y mantenía un vínculo especialmente cercano con sus padres y con una sobrina, a quien sus allegados describieron como uno de sus grandes afectos.

Su vida terminó de manera violenta esta semana. Su padre regresó de trabajar durante la mañana del miércoles y la encontró sin vida dentro de la vivienda que compartían en Dique Luján.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción de Género y Abuso Sexual de Tigre. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un femicidio y buscan determinar si la escena fue modificada para intentar presentar la muerte como un suicidio.

El principal sospechoso es Alejandro Daniel Sofía, expareja de Aixa, quien permanecía prófugo este jueves y era intensamente buscado por la Justicia.

La relación tenía antecedentes judiciales. De acuerdo con fuentes del expediente citadas por medios nacionales, Sofía había sido imputado el 3 de diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa iniciada a partir de una denuncia de Aixa. Permaneció detenido y recuperó la libertad el pasado 16 de julio.

Personas cercanas a la joven sostuvieron además que existieron otros episodios de violencia durante la relación y que Aixa llegó a contar con un botón antipánico. Familiares y vecinos habían advertido sobre el vínculo y, según testimonios recogidos durante la investigación, en las últimas semanas ambos habrían vuelto a tener contacto.

Horas antes de que fuera encontrado el cuerpo, Sofía publicó un video de despedida en WhatsApp. La Justicia también incorporó a la causa mensajes que habría enviado a un conocido antes de desaparecer. Esos elementos son analizados junto con las pericias realizadas dentro de la vivienda.

La muerte provocó una fuerte conmoción en la zona. Durante la tarde del miércoles, familiares, amigos y vecinos marcharon por Dique Luján para reclamar justicia y pedir la captura del sospechoso.

Mientras continúa el operativo para localizarlo, la investigación busca reconstruir las últimas horas de Aixa y establecer con evidencia judicial qué ocurrió dentro de la casa. Detrás del expediente quedó la historia de una joven de 20 años que trabajaba, emprendía y proyectaba su futuro, y cuya muerte volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de protección frente a relaciones atravesadas por denuncias previas de violencia.