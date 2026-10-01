La Justicia evalúa drenar dos lagunas mientras avanza el juicio por Loan

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia volvió a poner el foco sobre dos lagunas ubicadas en la zona de 9 de Julio, Corrientes, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar parcialmente a un planteo de la querella y ordenó analizar la posibilidad de drenar los cuerpos de agua identificados en el expediente como lagunas N°1 y N°4. La medida todavía no fue autorizada y dependerá de una evaluación técnica, hidráulica y ambiental.

Ambas lagunas ya habían sido rastrilladas durante los primeros operativos, aunque nunca llegaron a ser vaciadas. La representación de la familia considera que todavía existen diligencias pendientes que podrían aportar información sobre lo ocurrido con Loan.

“Necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está”, sostuvo María Belén Russo Cornara, una de las abogadas de la familia.

El planteo fue remitido al Comando Unificado que participa de la búsqueda. Los especialistas tendrán que informar si resulta posible intervenir las lagunas sin provocar daños ambientales o alteraciones hidráulicas en los campos cercanos.

El análisis será más amplio que un eventual drenaje. La resolución contempla estudiar cuatro técnicas diferentes: el vaciamiento de los cuerpos de agua, un relevamiento magnetométrico, la extracción de muestras de sedimentos del fondo y la búsqueda de ADN ambiental. El organismo técnico tendrá 30 días para expedirse sobre su viabilidad y utilidad.

El ADN ambiental permite buscar rastros de material biológico que pueden permanecer en el agua o en los sedimentos. La jueza confirmó además que una de las alternativas será trabajar directamente sobre el lecho de las lagunas en busca de elementos que puedan resultar relevantes para la causa.

En paralelo, también se analiza una pericia geoespacial asistida con herramientas de inteligencia artificial. La intención es comparar imágenes de la zona tomadas desde principios de junio de 2024 para detectar posibles modificaciones en el terreno posteriores a la desaparición.

Las nuevas medidas avanzan mientras se desarrolla el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El proceso comenzó en junio y tiene 17 personas acusadas, aunque la imputación vinculada directamente con la sustracción y el ocultamiento de Loan se concentra sobre siete de ellas.

Durante septiembre declararon Laudelina Peña, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel, quienes rechazaron las acusaciones en su contra y expusieron versiones contrapuestas sobre lo ocurrido después de la desaparición.

El debate entró ahora en una pausa y se reanudará el 7 de octubre, cuando está prevista la declaración indagatoria de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y una de las principales acusadas en el expediente.

Loan tenía cinco años cuando desapareció después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Desde entonces no hubo ninguna prueba concluyente que permitiera establecer dónde está.

A más de dos años de aquel día, el juicio intenta determinar responsabilidades penales, pero la búsqueda continúa abierta por un carril separado. La eventual intervención sobre las dos lagunas representa una nueva instancia de esa investigación: antes de avanzar sobre el terreno, la Justicia deberá determinar si la medida es técnicamente posible y si puede aportar evidencia que hasta ahora no apareció.