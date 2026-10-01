El CONICET reveló 57 nuevas especies marinas halladas frente a la Argentina

La histórica exploración del cañón submarino de Mar del Plata sigue produciendo resultados científicos. A más de un año de la expedición que cautivó a millones de personas por streaming, especialistas identificaron 57 especies marinas nuevas para la ciencia y cinco nuevos géneros entre las muestras recolectadas en las profundidades del Atlántico Sur.





Los hallazgos corresponden principalmente a la campaña Talud Continental IV, realizada entre julio y agosto de 2025 por científicos argentinos a bordo del buque R/V Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. La misión estuvo liderada por investigadores del CONICET y utilizó el vehículo submarino operado remotamente SuBastian, capaz de descender hasta miles de metros bajo la superficie.

Durante aquella campaña, las transmisiones en directo permitieron observar corales, estrellas de mar, pepinos de mar, pulpos y otros organismos prácticamente desconocidos para el público. Ahora, el análisis científico de parte de ese material confirmó que la biodiversidad encontrada era todavía mayor de lo previsto.

La primera estimación hablaba de al menos 40 especies potencialmente nuevas. Pero un taller internacional de identificación realizado en julio de este año en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires, elevó provisionalmente la cifra a 57.

El encuentro reunió durante dos semanas a 20 taxónomos e investigadores de América Latina y Europa, quienes trabajaron sobre ejemplares obtenidos en aguas profundas y aplicaron técnicas de taxonomía integrativa para comparar sus características morfológicas y genéticas.

De las 57 especies identificadas, 20 corresponden a copépodos, pequeños crustáceos; 22 son equinodermos, entre ellos pepinos de mar y crinoideos; 14 pertenecen al grupo de los cnidarios, como corales y plumas de mar; y una es un molusco escafópodo. Los científicos detectaron además cinco géneros que serían nuevos para la ciencia.

Uno de los ejemplares que más llamó la atención fue un pepino de mar del género Peniagone, bautizado informalmente “Loki” por los apéndices semejantes a cuernos que presenta en su cuerpo. Forma parte de un conjunto de hasta diez posibles nuevas especies de holoturias identificadas durante el taller.

También fueron estudiadas nuevas variedades de corales. Entre ellas aparecen ejemplares de Pseudumbellula y Orstomisis, además de dos posibles nuevos géneros y hasta una posible nueva familia, aunque en estos últimos casos todavía son necesarios estudios genéticos antes de alcanzar una conclusión definitiva.





El número podría seguir creciendo.

Los investigadores advirtieron que durante el taller se examinó solamente una parte de las muestras recolectadas. En el caso de los copépodos, por ejemplo, apenas se analizó alrededor del 10% del material disponible. Esto abre la posibilidad de que aparezcan más especies a medida que avance el trabajo taxonómico.

La expedición Talud Continental IV se prolongó durante 21 días y llegó a explorar sectores ubicados a unos 3.900 metros de profundidad. Según el CONICET, las transmisiones alcanzaron a unos cuatro millones de espectadores y acumularon cerca de 22 millones de visualizaciones.





Más allá del impacto público, los especialistas remarcan que la identificación constituye apenas una etapa del proceso. Determinar que un organismo es aparentemente desconocido para la ciencia debe ser seguido por estudios comparativos, análisis genéticos cuando correspondan y la publicación de una descripción taxonómica que permita asignarle formalmente un nombre científico.

Los ejemplares estudiados quedarán alojados en colecciones científicas argentinas, entre ellas la del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, para que puedan continuar siendo investigados.

La exploración del mar profundo argentino tampoco terminará allí. El CONICET y el Schmidt Ocean Institute ya preparan Talud Continental V para febrero y marzo de 2027, que tendrá como objetivo los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, frente a Chubut y a unos 600 kilómetros de la costa.

La nueva misión volverá a transmitirse en vivo y buscará estudiar una región todavía escasamente explorada. Los 57 hallazgos conocidos ahora muestran, en definitiva, cuánto queda por descubrir en el Atlántico Sur: una porción del océano argentino que hasta hace poco era prácticamente invisible y que empieza a revelar una biodiversidad mucho más amplia de la que se conocía.