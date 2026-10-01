El dólar blue bajó a $1.555 y quedó a solo $10 del oficial

El dólar blue operaba este jueves 1° de octubre a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de $5 respecto del cierre anterior y una nueva reducción de la distancia frente a la cotización oficial.

En sentido contrario, el dólar del Banco Nación subió $5 y se ubicó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. De esta manera, entre el valor oficial minorista y el paralelo quedaron apenas $10 de diferencia.

La brecha entre ambas cotizaciones se redujo así a aproximadamente 0,64%, un nivel acotado frente a las diferencias que durante otros períodos caracterizaron al mercado cambiario argentino.

El dólar MEP también se movió muy cerca de esos valores. Durante la rueda se ubicaba en torno a los $1.550, prácticamente alineado con el oficial y el blue.

El contado con liquidación, en cambio, seguía mostrando una distancia mayor. La cotización del CCL rondaba los $1.620, por encima del resto de las referencias financieras y cambiarias.

Por su parte, el dólar mayorista se negociaba alrededor de $1.536,90 para la venta, mientras el mercado continuaba siguiendo su evolución dentro del sistema de bandas cambiarias vigente. El techo previsto para este jueves se ubicaba en torno a los $1.920.

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas, se mantenía por encima de los $2.000 y cotizaba aproximadamente a $2.008,50.

La jornada muestra así un movimiento particular: mientras el oficial avanzó, el blue retrocedió, achicando prácticamente al mínimo la diferencia entre ambos mercados.

El comportamiento de los dólares financieros presenta otro escenario. El MEP permanece cerca de las cotizaciones minoristas, mientras que el CCL conserva una prima mayor, reflejando el precio utilizado para operaciones que permiten girar fondos hacia cuentas fuera del país.

Con el inicio de octubre, el mercado vuelve a concentrar la atención en la evolución de las bandas cambiarias, las compras de reservas del Banco Central y el comportamiento de los dólares financieros. Por ahora, la principal señal de la rueda es la fuerte convergencia entre el oficial, el MEP y el blue, que volvieron a moverse en una franja muy estrecha.