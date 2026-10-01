Un auto se subió a la vereda y dejó 13 heridos, entre ellos cuatro niños

Un grave siniestro vial dejó 13 personas heridas, entre ellas cuatro menores, después de que un Renault 11 perdiera el control, subiera a una vereda y embistiera a un grupo de personas en la localidad salteña de Cerrillos.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 20:45 sobre avenida General Güemes al 800, en el tramo urbano de la ruta nacional 68, a pocos metros del cruce con avenida San Martín.

El vehículo circulaba de sur a norte cuando, por motivos que todavía son investigados, salió de la calzada y terminó sobre la vereda.

Al volante iba un hombre de 80 años, oriundo de La Merced, quien fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y provocó un amplio operativo de ambulancias, policías y personal de emergencias.

Entre los afectados hubo nueve adultos y cuatro niños, según la información policial difundida tras el accidente.

Tres de los menores fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil de Salta capital. Uno recibió el alta durante la madrugada, mientras que otros dos continuaban internados bajo observación médica este jueves.

Varios adultos también necesitaron atención de mayor complejidad. Cinco fueron derivados al Hospital San Bernardo después de ser asistidos inicialmente en Cerrillos.

Una de las primeras versiones señalaba que el conductor podría haber sufrido una descompensación mientras manejaba, pero esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

Desde Criminalística indicaron que continúan las pericias para establecer qué provocó que el Renault abandonara la calzada.

Los investigadores también analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad y las condiciones mecánicas del vehículo para reconstruir la secuencia.

Por ahora, el resultado negativo del test de alcoholemia descarta el consumo de alcohol como explicación inmediata del episodio, pero la causa concreta de la pérdida de control continúa abierta y deberá determinarse a partir de las pericias accidentológicas.