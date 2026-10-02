Messi llegó a la Argentina para preparar su último partido con la Selección

Lionel Messi ya está en la Argentina para comenzar a transitar los últimos días de una historia de más de dos décadas con la Selección. El capitán arribó este viernes por la mañana a Rosario en un vuelo privado y se prepara para su partido despedida, previsto para el martes ante Benín en el estadio Monumental.

El rosarino viajó desde Estados Unidos acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini. Tras aterrizar en su ciudad natal, se trasladó a su casa de Funes, donde permanecerá antes de incorporarse al plantel que conduce Lionel Scaloni.

Su llegada se produjo antes de lo esperado. Scaloni había anticipado que Messi probablemente arribaría el domingo, después del amistoso que Argentina jugará este sábado frente a Burkina Faso. Finalmente, el capitán decidió adelantar el viaje.

La Selección enfrentará a Burkina Faso este sábado desde las 21 en River y cerrará la serie de amistosos el martes 6 de octubre, a las 20, contra Benín, también en el Monumental. AFA confirmó oficialmente ambos encuentros.

Messi no participó del triunfo 4-0 sobre Bolivia disputado el miércoles en Córdoba y tampoco está previsto que juegue ante Burkina Faso. Su presencia fue reservada para la última cita, una noche diseñada especialmente para despedir al futbolista más determinante de la historia de la Selección.

Las entradas para el partido frente a Benín se agotaron en menos de dos horas, por lo que el Monumental estará completo para el homenaje. La AFA también organizó actividades especiales alrededor de la despedida, entre ellas un Fan Fest denominado “Gracias, Leo”.

El capitán había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse del seleccionado, después de la participación argentina en el Mundial 2026. La convocatoria para este amistoso constituye una aparición final acordada específicamente para que pueda despedirse dentro de una cancha y frente al público argentino.

A sus 39 años, Messi llegará al martes con 207 partidos y 125 goles en la Selección Mayor, cifras que lo ubican como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia albiceleste. También deja como principales títulos el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El árbitro del encuentro será el chileno Fernando Véjar, acompañado por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz como asistentes, mientras que José Cabero será el cuarto árbitro.

El martes, más allá del resultado frente a Benín, el centro de la escena estará puesto en otro lugar. Será la última vez que Lionel Messi entre a una cancha vestido oficialmente con la camiseta argentina, el cierre de una etapa que comenzó en 2005 y que atravesó derrotas, récords y la conquista de los títulos que marcaron a toda una generación.