La Liga Profesional vuelve con Boca-Unión como plato fuerte y tres partidos para abrir la fecha

La Liga Profesional vuelve a escena este viernes con el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura. Después del parate por la actividad de las selecciones, el fútbol argentino tendrá tres partidos en una jornada que tendrá como principal atractivo el duelo entre Boca y Unión en la Bombonera.

El Xeneize recibirá al Tatengue desde las 21:30, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de ESPN Premium. Boca llega con 17 puntos en la Zona A y buscará aprovechar su buen momento para acercarse a los primeros puestos, mientras que Unión suma 13 unidades y necesita volver a ganar después de dos derrotas consecutivas.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa además una seguidilla exigente. Boca viene de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, superar a San Lorenzo en el torneo local y eliminar a Racing de la Copa Argentina con épica incluida. Con ese escenario, el entrenador apuesta por una formación con varios de sus habituales titulares para intentar extender el invicto y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Antes del partido de la Bombonera, desde las 19:15, Independiente recibirá a Instituto en Avellaneda. La Gloria llega como líder de la Zona A con 22 puntos, por lo que el resultado puede modificar desde el comienzo el escenario de un grupo en el que Boca busca meterse entre los primeros.

A la misma hora que Boca-Unión, 21:30, Independiente Rivadavia será local ante Gimnasia de La Plata por la Zona B. El conjunto mendocino también pelea en los puestos de arriba y tendrá la posibilidad de sumar tres puntos ante un Lobo que busca recuperar terreno.

River, con fecha postergada

Uno de los grandes ausentes de esta jornada será River. El Millonario no jugará este fin de semana frente a Sarmiento debido a la cantidad de futbolistas convocados a las selecciones nacionales. El partido fue reprogramado para el miércoles 14 de octubre a las 19:00, en Junín.

El resto de la fecha continuará el sábado con Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central y Newell's-Lanús. El domingo llegará uno de los partidos más esperados, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, además de Huracán-Aldosivi, Argentinos-Tigre y Estudiantes de Río Cuarto-Racing.

La jornada se completará el lunes con Deportivo Riestra-Central Córdoba, Estudiantes-Gimnasia de Mendoza, Vélez-Platense y Banfield-Rosario Central.

La fecha 11 completa