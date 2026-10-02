Los chats que presentará Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual

La denuncia contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual con acceso carnal sumó un nuevo capítulo después de que trascendieran una serie de mensajes que la defensa del músico prepara para incorporar al expediente judicial.

Las capturas corresponden a conversaciones de Instagram entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026. En ellas aparecen mensajes, respuestas a historias, enlaces de canciones, llamadas y videollamadas enviados por Paula, la mujer que denunció al líder de Turf. En el material difundido públicamente no se observan respuestas del cantante a varios de esos contactos.

Levinton sostiene que esos intercambios forman parte de un supuesto hostigamiento que, según su versión, sufrió durante años. El músico negó los hechos denunciados y aseguró que pondrá sus dispositivos y las capturas a disposición de la Justicia.

Entre los mensajes exhibidos aparece uno en el que la mujer le comenta que trabajaba en una inmobiliaria y le propone realizar una publicidad paga. También figuran respuestas a publicaciones del artista y distintos links de YouTube enviados durante marzo, mayo, julio, agosto y septiembre.

La defensa también cuenta con registros de llamadas y videollamadas realizadas durante la madrugada y fotografías enviadas a través de la misma plataforma. Ese material, según anticipó el abogado Cristian Colombo, será presentado para respaldar la versión de Levinton sobre cómo continuó el vínculo entre ambos.

La existencia de esas comunicaciones, sin embargo, no determina por sí misma lo ocurrido durante los hechos que investiga la Justicia. Será el expediente el que deberá establecer qué valor probatorio tienen y cómo se relacionan con las acusaciones formuladas por la denunciante.

Paula denunció que mantuvo un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 y sostuvo ante la Justicia que durante ese período sufrió situaciones de violencia física, psicológica y sexual. También afirmó que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Levinton rechazó categóricamente esas acusaciones.

La presentación más reciente dio origen a una causa que comenzó a tramitar ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Existe además un antecedente de 2023 vinculado con la misma denunciante, que había quedado archivado.

Ese punto también generó diferencias públicas entre las partes. La entonces abogada de Paula, Adela González, aclaró que aquella investigación no terminó con el sobreseimiento de Levinton, sino que fue archivada porque la denunciante no concurrió a ratificar la presentación ni a realizar las pericias previstas.

La situación tuvo otro giro en las últimas horas: González renunció a la representación de la mujer por diferencias sobre la estrategia y, especialmente, por el nivel de exposición mediática que había adquirido el caso.

La letrada explicó que había recomendado evitar entrevistas hasta completar las presentaciones judiciales. Tras su alejamiento, Paula informó que ya cuenta con una nueva representación y decidió no realizar nuevas declaraciones públicas hasta que la totalidad del material que considera probatorio sea presentado ante la Justicia.

Así, el caso entra ahora en una etapa en la que las versiones mediáticas deberán transformarse en prueba judicial. Los mensajes que difundirá la defensa, las evidencias que aporte la denunciante y las medidas que dispongan los tribunales serán determinantes para establecer qué ocurrió y si existen elementos para avanzar con la investigación contra Levinton.