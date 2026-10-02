Condenaron a un chofer de viajes que intentó robarle a una pasajera y la tiró del auto

La Justicia de Córdoba condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva a un chofer de una aplicación de viajes que intentó robarle el celular a una pasajera y luego la empujó del automóvil mientras estaba en movimiento.

El hecho ocurrió a comienzos de julio en el barrio Crisol, de la ciudad de Córdoba. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Marco Albino Salomone conducía un Chevrolet Onix cuando detuvo la marcha en la esquina de La Mancha y Málaga.

La pasajera había abordado el vehículo para realizar el viaje cuando el conductor la amenazó con un cuchillo de cocina. Su objetivo era apoderarse del iPhone 16 de la joven, pero no consiguió hacerlo.

Durante el ataque, la mujer sufrió lesiones leves. Ante la imposibilidad de concretar el robo, el conductor la empujó del vehículo cuando todavía estaba en movimiento y escapó del lugar.

La víctima quedó en la calle y fue auxiliada por un grupo de estudiantes que salía de un acto escolar. El episodio permitió avanzar rápidamente con la investigación y aportar datos sobre el vehículo utilizado.

Una condena en un mes y medio

El caso fue resuelto mediante el procedimiento abreviado inicial del Sistema Integral de Flagrancia, una herramienta que permitió acelerar el proceso judicial.

El Juzgado de Control en lo Penal Económico, a cargo de Gustavo Hidalgo, condenó a Salomone a tres años y seis meses de prisión efectiva, a pedido del fiscal de instrucción Federico Rivas.

La sentencia fue dictada el 21 de agosto, apenas un mes y medio después del ataque. La resolución fue destacada por el Ministerio Público Fiscal como un ejemplo de la aplicación rápida del procedimiento de flagrancia.

El caso quedó así cerrado con una condena efectiva para el conductor, luego de un episodio que comenzó como un intento de robo durante un viaje y terminó con la pasajera expulsada de un auto en movimiento.