Investigaban armas ofrecidas por redes y hallaron droga en Villa Mercedes

Un video que comenzó a circular por redes sociales derivó en dos allanamientos en Villa Mercedes, el secuestro de tres armas de fuego y el hallazgo de cocaína y marihuana. Por los procedimientos quedó detenido un joven de 22 años.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), y se inició después de que los efectivos detectaran imágenes en las que un joven presuntamente exhibía dos revólveres y los ofrecía a cambio de distintos elementos.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5 de la Segunda Circunscripción Judicial avanzó con una causa por averiguación de tenencia ilegal de arma de fuego. El Juzgado de Garantía N°4 autorizó posteriormente los allanamientos.

Los operativos se concretaron el jueves en dos viviendas. Una está ubicada en inmediaciones de Gobernador Santiago Besso y pasaje Río Quinto y la otra cerca de Zoilo Concha y Guayaquil.

Durante las requisas, los policías secuestraron tres revólveres calibre .22 largo, 18 municiones del mismo calibre y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación provincial.

Pero uno de los procedimientos abrió además una segunda línea judicial.

En la vivienda de la zona de Gobernador Santiago Besso los investigadores encontraron sustancias que serían cocaína y marihuana. Ante el hallazgo intervino personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), en el marco de la denominada Misión Sarmiento.

Según la estimación difundida por la Policía, la marihuana secuestrada permitiría obtener unas 414 dosis, valuadas en aproximadamente $1.863.000, mientras que la cocaína equivaldría a unas 164 dosis, con un valor calculado en $984.000. En conjunto, el monto informado se acerca a los $2,85 millones.

También fueron incautados teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos considerados de interés para la investigación.

A partir del hallazgo de los estupefacientes tomó intervención la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que ordenó la detención del joven de 22 años. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su eventual responsabilidad.

En los operativos participaron además integrantes del Grupo COAR “Charly”, Ciberdelitos, Comando Radioeléctrico y Policía Científica.

La investigación tiene así dos aristas diferenciadas: por un lado, la causa provincial que comenzó a partir de la presunta oferta de armas en redes sociales y, por otro, la intervención de la Justicia Federal después del hallazgo de droga. Los peritajes sobre las armas, los teléfonos y las sustancias secuestradas serán ahora parte de las pruebas que deberán analizar ambas fiscalías.