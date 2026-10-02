Denunciaron a los abogados de Anabela Lucero por ingresar un celular al penal

Los abogados Esteban Bustos y Adriel Cabello, defensores de la exdiputada provincial Anabela Lucero, fueron denunciados ante el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis por una presunta infracción a los protocolos de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial.

La presentación fue realizada por la jefa del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli, y está acompañada por un informe oficial y registros de las cámaras de seguridad de la Cárcel de Mujeres.

Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el 16 de septiembre, durante una visita legal que los abogados realizaron a Lucero, quien permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial N°1 desde el 24 de agosto.

Qué registraron las cámaras

De acuerdo con la presentación, las imágenes de seguridad muestran el momento en que los abogados habrían entregado un teléfono celular a su clienta, quien posteriormente realizó varias llamadas durante el encuentro.

El protocolo penitenciario establece que los abogados que ingresan al establecimiento no pueden hacerlo con teléfonos celulares. Los dispositivos deben quedar depositados previamente en un sobre dispuesto específicamente para ese procedimiento.

El Servicio Penitenciario consideró que el ingreso del dispositivo constituyó una infracción a las normas de seguridad y señaló que este tipo de restricciones tienen como objetivo preservar el normal funcionamiento del establecimiento y la seguridad interna, sin impedir el contacto entre los detenidos y sus defensores.

Como elementos de respaldo, la denuncia incorpora el informe elaborado por personal penitenciario y los registros fílmicos correspondientes al sector de visitas.

La denuncia llegó al Colegio de Abogados

La presentación será analizada por el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, organismo ante el cual fueron denunciados los dos profesionales.

El hecho se conoció en medio de un escenario de tensión en torno a las condiciones de detención de Lucero. Sus defensores habían cuestionado recientemente algunas decisiones adoptadas dentro del penal y reclamado por cuestiones vinculadas con su atención médica.

A su vez, la defensa había presentado distintos planteos en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix. El juez de Garantía N°4, Santiago Ortiz, rechazó el miércoles un pedido para apartarse del expediente y mantener la causa en otro juzgado. La defensa anticipó que apelará esa resolución.

Lucero permanece con prisión preventiva

Anabela Lucero permanece detenida bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por el denominado caso Molino Fénix.

El Ministerio Público Fiscal le atribuye, entre otros delitos, asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia. La acusación sostiene que habría tenido un rol de conducción dentro de una organización investigada por el presunto desvío de fondos y bienes públicos.

En el expediente también están involucrados el diputado provincial Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y el empresario Christian Becher. La situación procesal de cada uno continúa bajo análisis judicial.

La denuncia contra los abogados, por su parte, corresponde al ámbito de las normas de seguridad penitenciaria y deberá ser evaluada por el Colegio de Abogados, por lo que la presentación no implica por sí misma una sanción definitiva para los profesionales.