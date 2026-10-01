Cómo hizo Máximo Kirchner para recuperar el auto retenido en San Luis por Hotesur

El episodio que demoró a Máximo Kirchner en Justo Daract tuvo una resolución judicial que le permitió continuar su viaje hacia San Juan en el mismo Honda CR-V que había activado una alerta por un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur.

Según el acta de notificación labrada por la Comisaría 18ª de Justo Daract, el vehículo fue entregado al diputado en carácter de depositario judicial y quedó establecido que deberá presentarlo ante el tribunal interviniente dentro de los próximos 30 días.

La alerta que activó el procedimiento

Máximo Kirchner circulaba por el puesto de control fronterizo N°10, ubicado en el kilómetro 652 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cuando el sistema de lectura de patentes detectó que sobre el Honda CR-V, dominio GWR-194, figuraba un requerimiento judicial.

El pedido estaba asociado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°19, dentro del expediente 11.352/14, relacionado con la investigación conocida como Hotesur.

La Policía de San Luis inició entonces las consultas correspondientes para determinar la situación jurídica del vehículo y qué procedimiento debía adoptar.

El legislador permaneció demorado durante aproximadamente dos horas mientras se realizaban esas verificaciones. Durante el operativo también se le efectuó un control de alcoholemia, que, según informó el propio Kirchner, dio resultado negativo.

La intervención que destrabó la situación

La definición llegó después de que la Fiscalía de Instrucción N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis, a cargo de Maximiliano Bazla, se comunicara con José Michilini, presidente del Tribunal Oral Federal N°5.

Una vez informado sobre el procedimiento, Michilini dispuso que el Honda fuera entregado a Máximo Kirchner bajo la figura de depositario judicial. La notificación fue confeccionada este miércoles a las 17:50.

La figura implica que el vehículo quedó bajo la guarda y responsabilidad del diputado, pero continúa sujeto a las disposiciones del tribunal.

Por ese motivo, la restitución no significó que el automóvil quedara desvinculado del expediente.

Tiene 30 días para presentarlo

El acta establece una condición concreta: Máximo Kirchner deberá presentar el vehículo ante el Tribunal Oral Federal N°5 dentro de los próximos 30 días.

De esta manera, el auto dejó de permanecer retenido en San Luis, pero quedó bajo una condición judicial específica. Kirchner podrá utilizarlo como depositario, aunque deberá ponerlo a disposición del tribunal dentro del plazo establecido.

El pedido estaba vinculado con Hotesur

El requerimiento detectado por el sistema corresponde a una medida judicial relacionada con la causa Hotesur. El oficio original había dispuesto el secuestro de distintos vehículos incluidos en la investigación, entre ellos rodados vinculados a integrantes de la familia Kirchner y otras personas y empresas investigadas.

Sobre la vigencia concreta de la orden existieron versiones diferentes después del operativo. Infobae informó que se trataba de una disposición antigua que había quedado sin efecto, mientras que la actuación policial registrada en San Luis consignó la existencia del requerimiento y posteriormente la entrega del vehículo bajo depósito judicial.

Un día después del secuestro de la RAM

El procedimiento contra el Honda ocurrió apenas un día después de que la Policía de San Luis retuviera una RAM 2500 Laramie 4x4 vinculada con la misma causa judicial.

En ese caso, el vehículo fue detectado en un control sobre la Ruta Provincial N°1, cerca de Los Molles, y figuraba registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. También tenía un pedido de secuestro judicial.

La sucesión de ambos procedimientos puso nuevamente el foco en los vehículos incluidos en medidas judiciales relacionadas con la investigación Hotesur.

En el caso de Máximo Kirchner, el desenlace fue distinto al de una retención definitiva: la Justicia dispuso que pudiera continuar su viaje con el Honda, pero bajo la figura de depositario judicial y con la obligación de presentarlo ante el tribunal dentro de los 30 días.