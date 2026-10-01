Poggi anunció un polideportivo cubierto para una escuela de Villa Mercedes que lo espera desde 2014

El gobernador Claudio Poggi anunció este jueves la construcción de un polideportivo cubierto para la Escuela N°2 Juan Esteban Pedernera de Villa Mercedes, una obra que la comunidad educativa espera desde hace más de una década y que será incorporada al Presupuesto provincial 2027. El llamado a licitación está previsto para el comienzo del próximo ciclo lectivo y los trabajos se ejecutarían durante el año próximo.

El anuncio se concretó durante la visita del mandatario a la institución, donde también fueron entregadas 131 bicicletas TuBi a estudiantes de quinto año y un ejemplar del libro Malvinas, el legado.

Una obra pendiente desde los Intercolegiales

El proyecto tiene su origen en los Juegos Intercolegiales Deportivos de 2014, cuando la Escuela N°2 fue una de las instituciones reconocidas por su desempeño deportivo, participación y juego limpio.

Como parte del reconocimiento, la escuela había obtenido como premio la construcción de un polideportivo cubierto. Según recordó Poggi, durante su primera gestión la obra llegó a ser licitada en 2015, pero el proceso fue declarado desierto o fracasado poco después del cambio de Gobierno y finalmente no se concretó.

Ahora, el proyecto vuelve a incorporarse a la planificación provincial. El espacio será construido en otro predio perteneciente a la institución, por lo que no interferirá con el normal desarrollo de las clases.

De acuerdo con los plazos anunciados, la obra podría estar finalizada hacia fines de 2027.

Un espacio necesario para los estudiantes

La directora de la escuela, Anabel Bionda, destacó la importancia del anuncio y señaló que contar con un polideportivo cerrado representa un proyecto esperado durante años por toda la comunidad educativa.

Actualmente, los estudiantes realizan las actividades físicas en dos playones laterales, que resultan insuficientes para la cantidad de alumnos que concurren a la institución.

La nueva infraestructura permitirá contar con un espacio cubierto destinado a las actividades deportivas y recreativas de la escuela.

También entregaron 131 bicicletas TuBi

Durante la jornada, 131 alumnos de quinto año recibieron bicicletas en el marco del plan TuBi, Mi Provincia en Bicicleta.

Poggi destacó que el programa busca promover la actividad física y hábitos saludables, además de facilitar la movilidad de los estudiantes. Las bicicletas fueron ensambladas y equipadas por bicicleteros de Villa Mercedes, lo que también generó actividad para trabajadores locales.

Cada unidad cuenta además con un código QR que permite acceder a información del proveedor y gestionar la garantía correspondiente.

La visita incluyó también la entrega del libro Malvinas, el legado, que reúne 79 testimonios de veteranos y familiares de veteranos de Malvinas y tiene casi 300 páginas. Cada historia incorpora un código QR que permite acceder a su correspondiente entrevista audiovisual.