Bullrich no descarta ser candidata en 2027 y dejó abierta la definición electoral

Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de competir electoralmente en 2027, aunque evitó confirmar una candidatura concreta. La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta habló este jueves en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde también planteó diferencias sobre la velocidad de las reformas económicas del Gobierno.

Consultada por su futuro político, Bullrich sostuvo que todavía no está definido cómo se ordenará la oferta electoral de cara a 2027. “Lo importante son las ideas, el proyecto, que tiene que sumarle una mayor velocidad”, señaló, al tiempo que recordó que recientemente asumió un mandato de seis años como senadora.

“Ojalá pueda representar a todos”

Durante la conferencia, la exministra de Seguridad explicó que sus planteos sobre la situación económica no deben interpretarse como una ruptura con el Gobierno de Javier Milei.

“Planteo temas y preocupaciones de los argentinos en este momento, de las empresas, trabajadores, estudiantes, pymes”, expresó. En ese contexto, afirmó que busca generar confianza entre quienes acompañan el proceso de transformación impulsado por el oficialismo.

Bullrich agregó que actualmente representa “a una parte de la sociedad” y manifestó su deseo de ampliar esa representación: “Ojalá que sea todos los argentinos”.

Qué dijo sobre una eventual candidatura

Ante la pregunta específica sobre si tiene intención de ser candidata en 2027, Bullrich no confirmó una postulación. En cambio, remarcó que la discusión central pasa por la continuidad del proyecto político y por evitar un retroceso respecto de las reformas implementadas por la actual administración.

También señaló que todavía se está definiendo cómo será la futura oferta electoral y qué lugar ocupará cada dirigente dentro del espacio oficialista.

La posibilidad de una candidatura de Bullrich ya había aparecido este año en relación con la Ciudad de Buenos Aires. En julio había dicho que no descartaba competir por la Jefatura de Gobierno porteña y que estaría disponible “donde” fuera necesaria, aunque también había planteado la necesidad de alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR y otros partidos.

Pidió acelerar las reformas

Durante su exposición ante empresarios, Bullrich también puso el acento en la necesidad de que los cambios económicos impulsados por el Gobierno tengan un impacto más rápido en la vida cotidiana.

Sostuvo que las reformas deben llegar a las familias y a las empresas y planteó como objetivo una economía familiar “más amable”. En particular, habló de una situación de crecimiento desigual entre sectores y señaló que la industria, el comercio y la construcción deben acompañar el desempeño de actividades como el petróleo y la minería.

También planteó la necesidad de reducir costos y mejorar la competitividad frente a otros países de la región. En ese marco, reclamó una disminución de impuestos y señaló que ese proceso debería involucrar también a provincias y municipios.

El escenario hacia 2027

Las declaraciones de Bullrich se producen mientras el oficialismo comienza a discutir su estrategia política para 2027. La senadora evitó confirmar una candidatura y concentró su discurso en la continuidad del proyecto y en la necesidad de que las reformas tengan resultados visibles.

Por ahora, su eventual postulación —y el cargo al que podría aspirar— permanece abierta, mientras dentro de La Libertad Avanza continúa la definición de la futura oferta electoral.