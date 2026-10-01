Villa Mercedes sumará 180 cuadras de pavimento con un plan conjunto entre Provincia y Municipio

Villa Mercedes avanza con un nuevo plan de infraestructura vial que contempla la incorporación de 180 nuevas cuadras de pavimento, a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio mediante el programa “Construyendo con tu Pueblo”.

El gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera recorrieron este jueves los trabajos que se ejecutan sobre calle Balcarce, entre la Autopista de las Serranías Puntanas y San Francisco de Asís, en el sector norte de la ciudad.

La obra presenta un 80% de avance y forma parte de la segunda etapa del programa. Según explicó el secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, Eduardo Moyana, restan trabajos vinculados principalmente con los cordones y otros detalles de terminación.

Una nueva etapa de pavimentación

Mientras finalizan los trabajos actuales, Provincia y Municipio ya planifican una nueva etapa que incorporará entre 60 y 70 cuadras adicionales en el sector, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El proyecto también contempla obras complementarias de servicios e iluminación. En ese marco, está previsto iniciar un nuevo tendido de 100 metros de iluminación LED, además del recambio de artefactos sobre calle San Francisco de Asís, entre Los Álamos y 25 de Mayo.

La intervención de calle Balcarce tiene un plazo de ejecución de 150 días y busca resolver una problemática que se profundiza durante los períodos de lluvia, cuando las calles de tierra de la zona presentan acumulación de agua y dificultades para la circulación.

Provincia y Municipio financian las obras

El esquema de “Construyendo con tu Pueblo” establece un fondo común entre la Provincia y los municipios para financiar obras públicas definidas a partir de las necesidades de cada localidad. En este caso, la intervención actual es financiada en partes iguales por ambos gobiernos.

Moyana adelantó que próximamente se firmará un nuevo convenio para dejar definido el esquema de trabajo del próximo año y permitir que el programa de pavimentación pueda continuar desde el comienzo de 2027.

Poggi destacó durante la recorrida la coordinación entre ambos niveles de gobierno y señaló que el objetivo es unir presupuestos, recursos humanos y capacidades para avanzar con obras de infraestructura urbana.

El pavimento como respuesta a una demanda vecinal

El intendente Frontera señaló que la pavimentación permitirá mejorar los accesos y la seguridad vial en distintos sectores del norte de Villa Mercedes. También explicó que, antes de colocar el pavimento, se ejecutan las obras necesarias de agua y cloacas, para evitar que posteriormente sea necesario intervenir sobre las nuevas calles.

Además de la pavimentación, en la zona se encuentran en ejecución o planificación otras obras vinculadas con viviendas, salud, deporte, cultura, recreación e iluminación.

Para los vecinos y comercios ubicados sobre este corredor, la obra apunta a mejorar la circulación cotidiana y el acceso a los barrios, especialmente en jornadas de lluvia.

Con el nuevo esquema anunciado, la ciudad tendrá por delante un plan de 180 cuadras de pavimento, que será ejecutado por etapas a través de la articulación entre Provincia y Municipio.