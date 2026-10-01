Hissa anunció rebajas para comercios, vehículos y agua en la ciudad de San Luis

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, presentó este jueves el proyecto de ordenanza tarifaria 2027, que propone una reducción de tasas y distintos conceptos municipales para vecinos, comercios, industrias y empresas de servicios. La iniciativa deberá ser analizada y aprobada por el Concejo Deliberante.

Entre las principales medidas aparecen una baja del 40% en el canon comercial para responsables inscriptos, un 50% de descuento en cartelería, una reducción cercana al 85% en el acarreo de motos y rebajas en las tarifas de agua para familias y comercios de la zona tributaria 2.

Hissa sostuvo que las medidas fueron posibles, según explicó, a partir del orden presupuestario alcanzado por el Municipio. “No nos sobra nada”, afirmó el intendente, y señaló que la intención es aliviar los gastos de los contribuyentes y facilitar que quienes mantienen deudas puedan regularizar su situación.

Menos costos para comercios

La propuesta establece dos regímenes para los contribuyentes comerciales: uno simplificado para monotributistas y otro general para responsables inscriptos.

Para quienes integren el régimen simplificado y estén al día, el derecho de comercio pasaría de 150 a 100 unidades monetarias municipales, lo que representa una reducción cercana al 33%.

En el caso de los responsables inscriptos, la alícuota general del canon comercial bajaría del 2,5 por mil al 1,5 por mil, siempre que cumplan con sus presentaciones y pagos. También se propone reducir un 25% el mínimo mensual general, de 400 a 300 UMM.

El proyecto contempla además reducciones en distintas alícuotas especiales, entre ellas las correspondientes a tarjetas de crédito, bancos, combustibles, telefonía, farmacias y empresas fúnebres.

A esto se suma la exención durante un año de los sellados relacionados con habilitaciones, renovaciones y bajas comerciales.

Descuento del 50% en cartelería

Los contribuyentes que no registren deudas por cartelería podrán acceder a un 50% de descuento, aplicado directamente sobre las boletas.

El beneficio alcanzaría tanto a comercios con carteles o marquesinas como a empresas dedicadas a la publicidad mediante cartelería.

Cuánto costará retirar una moto o un auto retenido

Uno de los cambios más significativos está relacionado con los vehículos retenidos en los depósitos municipales.

Actualmente, el acarreo de motos y automóviles tiene una tarifa única de $54.068. La nueva propuesta establece valores diferenciados:

Motos: $8.245,37.

$8.245,37. Autos: $38.388,28.

$38.388,28. Camiones: $79.341,79.

$79.341,79. Vehículos de gran porte: $413.620,20.

Para las motos, la reducción sería de aproximadamente 85%, mientras que para los autos alcanzaría cerca del 29%.

También se reducirían las tarifas diarias de estadía. En el caso de las motos pasarían de $5.406,80 a $1.622,04, mientras que para los autos bajarían de $9.461,90 a $4.980,61.

El proyecto incorpora además distintas facilidades para recuperar los vehículos:

Si son retirados dentro de las primeras 72 horas, habrá un 50% de descuento en el acarreo y exención de la estadía .

. Se podrá acceder a planes de hasta 24 cuotas y retirar el vehículo luego del pago de la primera.

y retirar el vehículo luego del pago de la primera. Los vehículos de más de 15 años tendrán un 40% de descuento en la estadía .

. El costo acumulado de acarreo y estadía no podrá superar el 30% del valor de mercado del vehículo.

Rebajas en el agua para la zona 2

La propuesta también contempla modificaciones en las tarifas de los servicios sanitarios.

Para las familias y comercios de la zona tributaria 2, la tarifa plana tendría una reducción del 11%. En el consumo básico, la rebaja sería del 20% para las familias y del 14% para los comercios.

A diferencia de otros beneficios, estos descuentos no estarían condicionados a ser buen contribuyente y se aplicarían durante el período fiscal.

El proyecto también modifica las escalas de consumo para comercios especiales e industrias, con nuevos tramos destinados a hacer más progresivo el cobro y evitar saltos pronunciados en las facturas al pasar de una categoría a otra.

Una propuesta que ahora deberá tratar el Concejo

La tarifaria 2027 presentada por Hissa todavía debe ser tratada por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis. El Municipio plantea las modificaciones como una política orientada a reducir costos y favorecer el cumplimiento tributario.

El subsecretario de Hacienda, Daniel Piñeda, sostuvo que la estrategia busca demostrar que una menor carga tributaria puede contribuir a mejorar el nivel de cumplimiento, aunque reconoció que el impacto de las medidas deberá evaluarse durante el próximo año.