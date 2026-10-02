Poggi anunció que tres familias de La Vertiente recibirán sus casas antes de Navidad

Tres familias de La Vertiente recibieron este jueves las resoluciones de preadjudicación de sus futuras viviendas y ya tienen una fecha concreta para mudarse: las casas serán terminadas y entregadas antes de Navidad.

El anuncio fue realizado por el gobernador Claudio Poggi durante una visita a la localidad, donde recorrió las unidades junto a los beneficiarios y acordó con el intendente Marcelo Alcaraz que las llaves sean entregadas entre el 15 y el 20 de diciembre.

“Ustedes van a pasar la Navidad de este año en la casa propia. Van a brindar el 24 de la noche con los niños en la casa propia”, expresó el mandatario durante el encuentro.

Las viviendas forman parte del programa provincial “Tenemos Futuro”. Las familias se habían inscripto durante 2025, participaron de los sorteos correspondientes y luego atravesaron la etapa de validación de los requisitos previstos por el plan.

Entre esas condiciones se encuentran acreditar al menos 10 años de residencia en San Luis y no poseer una vivienda propia.

La visita permitió además que cada grupo familiar conociera cuál será su casa y comenzara a proyectar la mudanza.

Franco Muñoz, uno de los beneficiarios, vive actualmente con su pareja y su hijo y explicó que la entrega significará dejar atrás el alquiler.

“Es algo que soñábamos, darle un techo a nuestro hijo. Apenas nos den la llave, nos venimos. Queremos pasar Navidad acá”, relató.

También recibió su preadjudicación Elida Argüello, quien actualmente vive junto a su marido y su hija en la casa de su suegra. Para la familia, acceder a una vivienda propia representa la posibilidad de independizarse y comenzar una nueva etapa.

La política habitacional continuará en La Vertiente con otras cuatro viviendas que serán construidas bajo la modalidad de Autoconstrucción Asistida.

En ese esquema, la Provincia aporta los materiales, el Municipio se ocupa de la mano de obra y los beneficiarios ponen a disposición los terrenos donde serán levantadas las casas.

Poggi sostuvo que el sistema también busca generar movimiento económico dentro de cada localidad, al priorizar trabajadores y proveedores de la zona.

“El Gobierno contrata al Municipio para que haga las veces de empresa constructora. La mano de obra es de acá, los materiales son de la zona y el salario de los trabajadores queda acá”, explicó.

La actividad formó parte de una recorrida provincial vinculada con el programa habitacional. Ese mismo jueves, el Gobierno entregó seis viviendas en San Martín y avanzó con preadjudicaciones en Las Chacras.

La jornada en La Vertiente incluyó además la entrega de bicicletas TuBi a estudiantes de quinto año y ejemplares del libro Malvinas, El Legado a instituciones locales.

Para las tres familias preadjudicadas, sin embargo, la cuenta regresiva ya tiene una fecha: si se cumple el cronograma anunciado, antes de las fiestas dejarán atrás el alquiler o la convivencia con familiares para comenzar 2027 en su propia casa.