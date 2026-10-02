Salió de ver a Los Playeros, chocó en contramano y dijo que no recordaba nada

Un automóvil terminó en contramano y con importantes daños en la parte delantera durante las primeras horas de este viernes en pleno microcentro de la ciudad de San Luis.

El episodio ocurrió sobre calle Colón, entre Junín y Pedernera, frente a la peatonal Paseo del Padre. La situación obligó a interrumpir completamente la circulación mientras la Policía provincial trabajaba en el lugar.

El protagonista conducía un Chevrolet Prisma y, según la información recogida en el lugar, presentaba signos de haber consumido alcohol. Hasta el momento no trascendió públicamente el resultado de un eventual test de alcoholemia.

Lo llamativo fue su relato después del accidente. El hombre aseguró no recordar cómo había llegado hasta ese sector del centro.

“No me acuerdo de nada”, manifestó, de acuerdo con la información difundida tras el siniestro.

El conductor alcanzó a explicar que había salido de Malú, el local ubicado sobre avenida España donde Los Playeros se presentan habitualmente durante las madrugadas de los jueves, y que se dirigía hacia su casa. La actuación de la banda estaba prevista justamente para la madrugada de este viernes.

Por circunstancias que deberán establecerse, terminó sobre calle Colón, circuló en sentido contrario y finalmente quedó detenido frente al ingreso al Paseo del Padre.

El Prisma presentaba un fuerte impacto en su sector delantero. Por el momento no se informó oficialmente contra qué habría colisionado ni se difundieron detalles sobre posibles lesiones.

Personal policial permaneció durante la mañana en la zona realizando las actuaciones correspondientes y ordenando el tránsito.

La investigación deberá determinar ahora cómo se produjo el accidente y en qué condiciones conducía el hombre, además de establecer si se realizó el control de alcoholemia y cuál fue su resultado.