Nuevos detalles del ataque en el vuelo de Flydubai y el pedido del atacante

Nuevos detalles se conocieron este jueves sobre el violento episodio ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv y terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Según el relato de uno de los pasajeros que intervino para reducir al copiloto, el atacante pidió que lo mataran después de ser inmovilizado. El testimonio fue transmitido durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Decía ‘mátame’”, relató el pasajero, según el comunicado difundido por la oficina del mandatario. De acuerdo con esa versión, los pasajeros utilizaron el cable de unos auriculares para inmovilizar al hombre, después de que este apuñalara al otro piloto.

El avión cayó más de 5.000 metros

El incidente se produjo durante el vuelo FZ1073, cuando el avión se aproximaba a Israel. Uno de los pilotos atacó al otro dentro de la cabina y la aeronave registró una abrupta pérdida de altura.

Según los registros de vuelo citados por distintos medios, el avión llegó a descender más de 14.000 pies en menos de 30 segundos. Posteriormente, los pasajeros y miembros de la tripulación lograron intervenir y recuperar el control de la aeronave.

El capitán herido consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que varias personas ingresaran y redujeran al atacante. Un segundo equipo de tripulación que se encontraba a bordo se hizo cargo del vuelo y finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita.

El vuelo llevaba más de 170 personas, según los reportes publicados después del episodio. Los pasajeros israelíes continuaron posteriormente su viaje hacia Tel Aviv en otro avión.

Netanyahu recibió a los pasajeros

Netanyahu recibió este jueves a cuatro de los israelíes que participaron en la reducción del atacante: Yaniv Hayún, Or Pardilov, Shota Musáyev y Sigalit, esposa de este último.

Durante el encuentro, el primer ministro destacó la intervención de los pasajeros y anunció que serán reconocidos durante el próximo Día de la Independencia de Israel con una distinción vinculada al “heroísmo cívico”.

Uno de ellos contó que logró sacar al atacante de la cabina mientras el avión perdía altura. Otros pasajeros ayudaron posteriormente a inmovilizarlo.

Investigan el móvil del ataque

El copiloto quedó bajo investigación en Arabia Saudita después del aterrizaje de emergencia. Emiratos Árabes Unidos también abrió una investigación para determinar las circunstancias del episodio, sus motivos y si existió planificación previa o algún vínculo con actividades terroristas.

Las autoridades israelíes sostienen que el piloto habría intentado provocar la caída del avión. El ministro de Defensa de Israel calificó inicialmente el episodio como un intento de atentado terrorista yihadista.

Sin embargo, el móvil todavía no fue establecido oficialmente. Flydubai pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones, y las autoridades emiratíes también llamaron a esperar los resultados de las pesquisas.

Netanyahu evitó vincularlo con Irán

El primer ministro israelí también fue consultado sobre una posible participación de Irán. Su respuesta fue que todavía es demasiado pronto para establecer una conexión.

Netanyahu señaló que Israel seguirá de cerca la investigación y que se buscará determinar si el atacante actuó solo, si tuvo cómplices o si existió algún tipo de organización detrás del episodio.

Por ahora, la investigación continúa en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las motivaciones del copiloto.