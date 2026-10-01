Mendoza: hallaron muerto a un joven de 28 años que estaba desaparecido

Un joven de 28 años que estaba desaparecido desde el 18 de septiembre en Mendoza fue encontrado muerto este jueves, luego de casi dos semanas de búsqueda. Se trata de Kevin Leonardo Dube Ponce, quien había sido visto por última vez durante la madrugada de ese día en el distrito de Las Catitas, departamento de Santa Rosa.

El cuerpo fue localizado en el departamento de La Paz, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza a Noticias Argentinas. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Una búsqueda que se extendió durante casi dos semanas

La familia de Dube Ponce había denunciado su desaparición y, desde entonces, se desplegó un amplio operativo para intentar localizarlo.

Durante los rastrillajes participaron entre 80 y 100 efectivos por día, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal mendocino. Los equipos recorrieron diferentes sectores de la zona hasta lograr ubicar al joven.

Finalmente, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en La Paz y dieron intervención a la Justicia.

Investigan las causas de la muerte

Tras el hallazgo, el fiscal de instrucción Facundo Garnica, bajo las órdenes del fiscal jefe Mariano Carabajal, dispuso la realización de una autopsia.

El procedimiento estará a cargo del Cuerpo Médico Forense y será determinante para establecer la causa y las circunstancias de la muerte. En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Científica y personal de la Unidad Investigativa Departamental del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y no se informó oficialmente que exista una hipótesis criminal confirmada.

La investigación continuará con los resultados de la necropsia y las demás pericias destinadas a reconstruir qué ocurrió con el joven desde el momento en que fue visto por última vez hasta el hallazgo de su cuerpo.