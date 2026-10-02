Colapinto quedó último en Sepang y cargará con 15 puestos de penalización

Franco Colapinto tuvo un viernes cuesta arriba en el regreso de la Fórmula 1 a Sepang. El piloto argentino quedó 19° en la primera práctica y último, 22°, en la segunda, aunque Alpine desarrolló un programa diferente al habitual con la mirada puesta directamente en la carrera del domingo.

La razón está en la grilla. Colapinto acumula 15 puestos de penalización: cinco por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán y otros diez que recibió este viernes después de que Alpine instalara una nueva unidad del motor de combustión interna por encima del límite permitido para la temporada.

Con ese escenario, el equipo francés decidió resignar parte del trabajo destinado a clasificación y concentrarse en tandas largas, elevada carga de combustible y comportamiento de los neumáticos.

En la primera práctica, Colapinto marcó 1:40.531 y terminó 19°, a poco más de tres segundos de Max Verstappen, que dominó con Red Bull gracias a un registro de 1:37.520. Su compañero Pierre Gasly tuvo un comienzo mucho más competitivo y fue séptimo.

La situación fue todavía más marcada durante la segunda sesión. El argentino registró 1:43.391 y quedó 22°, mientras Gasly volvió a meterse entre los diez mejores con el décimo puesto.

Sin embargo, los tiempos no reflejan programas equivalentes. La propia Alpine explicó que Colapinto giró con alta carga de combustible durante las dos sesiones, buscando información para la carrera y no una vuelta rápida de clasificación.

“Sabemos que vamos a tener que pasar autos e intentar avanzar en el pelotón el domingo”, explicó el argentino tras la actividad. Colapinto señaló además que el equipo probó diferentes configuraciones y consideró que el ritmo con combustible era comparable con el de otros competidores.

El director de Alpine, Steve Nielsen, confirmó la estrategia. Según explicó, el equipo sabía que en algún momento de la temporada debía asumir una penalización por componentes del motor y eligió Sepang porque considera que el trazado ofrece mejores posibilidades de sobrepaso que otros circuitos.

La segunda práctica quedó en manos de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari marcó 1:37.528, apenas 99 milésimas por delante de Isack Hadjar. Lando Norris terminó tercero, Max Verstappen cuarto y Lewis Hamilton quinto.

Las dos sanciones de Colapinto

La primera penalización surgió del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto fue considerado responsable del incidente de la primera curva que terminó involucrando a Gasly y Norris. Los comisarios habían aplicado inicialmente diez segundos, pero como el argentino abandonó y no pudo cumplirlos durante la carrera, la sanción se transformó en cinco posiciones para su siguiente Gran Premio.

La segunda llegó este viernes en Malasia. Alpine colocó el quinto motor de combustión interna de la temporada en el auto del argentino, superando la cantidad permitida y generando automáticamente una penalización adicional de diez puestos.

De esa manera, independientemente de lo que consiga durante la clasificación, Colapinto tendrá que partir desde la zona trasera del pelotón.

Por qué Bahréin se corre en Malasia

El nombre de la carrera tiene una particularidad inédita: oficialmente es el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

La competencia que originalmente debía realizarse en Sakhir fue reprogramada debido al conflicto en Medio Oriente y trasladada al Circuito Internacional de Sepang, que vuelve a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años.

La actividad continuará este sábado. La tercera práctica comenzará a la 1:30 de la madrugada de Argentina y la clasificación será desde las 5:00. La carrera se disputará el domingo a las 4:00, sobre 56 vueltas al circuito de 5,543 kilómetros.

Para Colapinto, la clasificación tendrá una importancia relativa. Con 15 puestos de recargo acumulados, el verdadero desafío estará el domingo, cuando deberá intentar avanzar desde el fondo en un circuito exigente, con alta degradación de neumáticos y mayores posibilidades de sobrepaso que otros escenarios del calendario.