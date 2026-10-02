Argentina Week: Milei defendió el equilibrio fiscal y volvió a elogiar a Caputo

El presidente Javier Milei ratificó este viernes en Francia que su Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal y volvió a defender el programa económico que lleva adelante desde diciembre de 2023.

Milei habló en la sede del Automóvil Club de París, donde recibió un reconocimiento del Foro Económico de París por su programa de reformas. Durante su exposición, sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas es uno de los pilares de su estrategia para impulsar el crecimiento.

“Mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó el mandatario. Según sus propios números, el Gobierno alcanzó el equilibrio fiscal durante el primer mes de gestión y aplicó entonces una reducción del gasto público del 30%.

En ese marco, Milei volvió a destacar el papel del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como el “arquitecto del milagro”. También reconoció el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y afirmó que desde el inicio de la gestión se realizaron unas 18.000 desregulaciones.

El Presidente vinculó estas medidas con su concepción del crecimiento económico. Según explicó, el objetivo es generar ahorro para transformarlo en inversión privada y, a partir de allí, ampliar la capacidad de crecimiento de la economía.

La exposición se produjo en el marco de la Argentina Week París, una agenda que reunió a funcionarios, empresarios e inversores y que incluyó además un encuentro bilateral entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Críticas a la intermediación de los planes sociales

Otro tramo del discurso estuvo dedicado a la política social. Milei volvió a cuestionar a las organizaciones que, según su planteo, actuaban como intermediarias en la distribución de los programas de asistencia y las denominó “gerentes de la pobreza”.

El mandatario sostuvo que la eliminación de esos intermediarios permitió que los sectores vulnerables recibieran más recursos directamente. También afirmó que la Asignación Universal por Hijo y la asistencia alimentaria pasaron de cubrir, según su cálculo, alrededor del 40% de la canasta básica al momento de asumir a cubrir actualmente el 100%.

En esa línea, Milei planteó que el objetivo de la política de Capital Humano es avanzar desde la asistencia hacia la capacitación y el empleo formal. “Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo”, sostuvo durante su exposición.

El viaje a Francia se desarrolló así con un fuerte contenido económico: el Presidente utilizó su exposición para defender las principales líneas de su gestión, reivindicar el equilibrio fiscal y destacar a los funcionarios que considera centrales para la implementación de su programa.