Una alumna sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca y denunciaron al colegio

Una alumna de nivel primario sufrió una descarga eléctrica dentro de un aula de una escuela privada de Catamarca, luego de entrar en contacto accidentalmente con un cable que se encontraba al descubierto en una de las paredes.

El episodio ocurrió en el colegio privado "María Montessori", ubicado en el barrio Villa Cubas de la capital. La estudiante fue asistida por personal médico luego de que se alertara a los servicios de emergencia por lo sucedido.

Según el parte difundido tras el incidente, la menor no presentaba quemaduras ni heridas visibles de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital. Luego quedó al cuidado de sus padres.

Tras el episodio, la madre de la alumna se presentó en la Unidad Judicial N°5 y realizó una denuncia contra la institución educativa. En su presentación solicitó que se realicen pericias para determinar las condiciones de la instalación eléctrica y establecer qué ocurrió.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el cable con el que habría tenido contacto la estudiante presentaría signos de deterioro. Ese punto, al igual que las condiciones generales de la instalación, deberá ser corroborado durante la investigación.

La familia también planteó dudas sobre la existencia de medidas de protección eléctrica en el establecimiento. Esos aspectos deberán ser verificados por las autoridades antes de determinar eventuales responsabilidades.

El episodio generó preocupación entre los familiares y la comunidad educativa, especialmente porque ocurrió el día en que la niña cumplía años. Por el momento, la menor se encuentra fuera de peligro y la investigación buscará establecer si existieron fallas en las instalaciones o falta de mantenimiento que hayan contribuido al accidente.