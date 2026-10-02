Allanaron una vivienda en Luján por una causa de La Rioja y secuestraron dispositivos electrónicos

La Policía de San Luis realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Los Naranjos, en la localidad de Luján, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia de La Rioja.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional con asiento en Chepes y estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones Quines, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13).

Durante el operativo, los policías secuestraron cuatro teléfonos celulares, una tablet y una notebook, elementos que fueron considerados de interés para la causa y quedaron bajo resguardo de la autoridad judicial interviniente.

Del procedimiento también participaron efectivos del Grupo COAR, personal de la División Criminalística y agentes de la Comisaría Distrito 35° de Luján.

El allanamiento forma parte de una investigación que ya había tenido movimientos en la ciudad de San Luis. Por requerimiento de la Justicia de La Rioja, la Policía provincial había detenido a tres personas luego de distintos procedimientos realizados el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre.

Los dispositivos secuestrados serán ahora incorporados a la investigación y podrán ser sometidos a las pericias correspondientes para determinar si contienen información de interés para la causa.