Imputaron al hombre acusado de golpear a periodistas y seguirá detenido hasta el miércoles

Un comerciante de Villa Mercedes fue imputado por tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas luego de un episodio ocurrido el jueves en una estación de servicio de la ciudad, donde, según la acusación fiscal, agredió físicamente a un periodista y a otras dos personas.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este sábado en el Juzgado de Garantía N° 4. La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini hizo lugar a la acusación presentada por el fiscal Maximiliano Bazla y concedió una prórroga de la detención. De esta manera, Fernando Alcaje permanecerá detenido hasta el miércoles 7 de octubre.

El episodio ocurrió en una estación de servicio

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, el hecho ocurrió el 1° de octubre en una estación de servicio ubicada en la esquina de Eleodoro Lobos y 25 de Mayo.

Según la acusación, Alcaje llegó al lugar a bordo de una motocicleta y se encontró con Miguel “Copito” Ocampos. Siempre de acuerdo con la versión fiscal, ingresó al vehículo en el que se encontraba Ocampos y comenzó a golpearlo con los puños.

Parte de la secuencia quedó registrada en videos realizados por testigos que se encontraban en el lugar.

También fueron agredidos otro periodista y su hija

Durante la audiencia, Bazla sostuvo además que otro trabajador de prensa y su hija intervinieron para defender a Ocampos y también fueron agredidos durante el episodio.

En ese contexto, al periodista se le cayó su teléfono celular, que posteriormente sufrió daños. La Fiscalía incorporó a la investigación las lesiones denunciadas, registros audiovisuales y otros elementos de prueba reunidos hasta el momento.

La defensa cuestionó la acusación

El representante del particular damnificado, Bautista Rivadera, adhirió provisoriamente a la calificación legal planteada por la Fiscalía y acompañó el pedido relacionado con la detención, aunque dejó abierta la posibilidad de incorporar otros delitos durante el avance de la investigación.

Por su parte, el defensor Germán Anabitarte rechazó la formulación de cargos y solicitó una prórroga para producir nuevas evidencias. La defensa sostuvo que busca demostrar que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de coerción más gravosa.

Finalmente, la jueza Pereyra Cardini admitió la formulación de cargos por los tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas y dispuso que Alcaje continúe detenido hasta el miércoles 7 de octubre.

La investigación continuará durante los próximos días, mientras las partes incorporan nuevos elementos para determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas con el episodio.