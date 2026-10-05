Beca BUS en San Luis: quiénes pueden inscribirse para cobrar los USD 300 en diciembre

Los estudiantes que finalizaron el secundario en San Luis durante 2025 y este año comenzaron una carrera de nivel superior podrán inscribirse entre el 15 y el 31 de octubre para acceder al segundo pago de la Beca Universal Superior (BUS). El beneficio contempla un desembolso de USD 300, que será acreditado en diciembre si la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos.

La BUS contempla un estímulo económico total de USD 600, distribuido en dos pagos de USD 300. El primero se realizó en julio y el segundo está previsto para diciembre. Para recibir esta segunda parte es obligatorio realizar nuevamente la presentación de documentación durante octubre.

Quiénes pueden acceder

La convocatoria está dirigida a quienes hayan cursado y terminado sus estudios secundarios en la provincia de San Luis durante el ciclo lectivo 2025 y hayan iniciado en 2026 una carrera de Educación Superior en una institución que forme parte de la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

El beneficio tiene como objetivo acompañar a los jóvenes durante su primer año de estudios superiores, favorecer la continuidad educativa y reducir la deserción.

Qué documentación deberán presentar

Durante el período de inscripción, los estudiantes tendrán que completar el formulario disponible online en el sitio de Beneficios Estudiantiles y adjuntar:

Foto del frente y dorso del DNI.

Certificado de alumno regular actualizado, emitido por la institución de Educación Superior.

La presentación de esta documentación es necesaria para acreditar que el estudiante continúa cursando sus estudios y acceder al segundo desembolso.

Cuándo y cómo se cobra

El segundo pago será de USD 300 y está previsto para diciembre. El dinero se acreditará mediante la billetera virtual habilitada para el programa. El esquema establece dos presentaciones obligatorias durante el año: una en mayo para el pago de julio y otra en octubre para el desembolso de diciembre.

Además, quienes sean beneficiarios de la Beca al Mérito también pueden acceder a la BUS, siempre que cumplan con las condiciones y presenten la documentación correspondiente.

Para realizar consultas, los estudiantes pueden utilizar la opción “Hacé tu consulta” disponible en la página de Beneficios Estudiantiles y seleccionar el apartado correspondiente a la Beca BUS.